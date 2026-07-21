Mondiali U20 di atletica, 64 azzurri convocati per Eugene: tutti i nomi

La rassegna iridata giovanile si svolgerà in Oregon, negli Stati Uniti, dal 5 al 9 agosto. La squadra italiana sarà composta da 33 uomini e 31 donne, tra cui Kelly Doualla, Serena Di Fabio, Diego Nappi e Daniele Inzoli.
Sessantaquattro atleti rappresenteranno l’Italia ai Campionati Mondiali Under 20 di atletica leggera, in programma dal 5 al 9 agosto a Eugene, nello Stato americano dell’Oregon. La squadra azzurra sarà composta da 33 uomini e 31 donne, pronti a gareggiare all’Hayward Field.
Nell’elenco figurano anche diversi protagonisti dei recenti Europei Under 18 di Rieti, tra cui Kelly Doualla, Alessia Succo, Antony Del Pioluogo, Elisa Calzolari e Nicolò Borello. Per ogni gara individuale potranno partecipare al massimo due atleti per ciascuna nazione.
I talenti azzurri in gara a Eugene
La selezione italiana comprende numerosi giovani già messisi in evidenza nelle rispettive specialità. Nel settore della velocità sono stati convocati, tra gli altri, Elisa Valensin, Margherita Castellani, Diego Nappi e Francesco Pagliarini.
Nel mezzofondo sarà presente Alessandro Casoni, mentre tra salti e concorsi spiccano i nomi di Daniele Inzoli e Francesco Crotti. Nella marcia gareggeranno anche Alessio Coppola e Serena Di Fabio, mentre Matteo Sorci sarà impegnato nel decathlon.
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Mondiali U20 Eugene 2026, i convocati uomini
Edwin Fermin Galvan (Atletica Lib. S.A.N.P.): 100 metri, staffetta 4×100 e mista.
Daniele Orlando (A.S.D. Atl. Agropoli): 100 metri, staffetta 4×100 e mista.
Leonardo Pratali (Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi): 100 metri, staffetta 4×100 e mista.
Luca Castellazzi (Atl. Cento Torri Pavia): 200 metri, staffetta 4×100 e mista.
Leo Oumar Domenis (Trieste Atletica): 200 metri, staffetta 4×100 e mista.
Diego Nappi (G.S. Fiamme Oro Padova/Atl. Legg. Porto Torres): 200 metri, staffetta 4×100 e mista.
Riccardo Fumagalli (Daini Carate Brianza): 400 metri, staffetta 4×400 e mista.
Francesco Miorini (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter): 400 metri, staffetta 4×400 e mista.
Valerio Ciaramella (Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi): 800 metri.
Alessandro Casoni (G.S. Fiamme Azzurre/Calcestruzzi Corradini Excels.): 1500 metri.
Luca Cavazzuti (Siracusatletica): 1500 metri.
Alessandro Santangelo (A.S. Atletica Virtus Lucca): 5000 metri.
Alberico Ghedina (Atletica Meneghina): 110 metri ostacoli.
Filippo Vedana (Atl. Lecco-Colombo Costruz.): 110 metri ostacoli.
Tommaso Ardizzone (Fiamme Gialle G. Simoni): 400 metri ostacoli.
Diego Mancini (Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi): 400 metri ostacoli, staffetta 4×400 e mista.
Alberto Marzola (Ga Aristide Coin Venezia 1949): salto in alto.
Iacopo Storai (Atletica Livorno): salto in alto.
Leonardo Scalon (Battaglio C.U.S. Torino Atl.): salto con l’asta.
Daniele Leonardo Inzoli (Atl. Riccardi Milano 1946): salto in lungo.
Francesco Efeosa Crotti (Cus Pro Patria Milano): salto triplo.
Marco Mangani (Prosport Atl. Firenze): salto triplo.
Antony Del Pioluogo (Atl. Brugnera Pn Friulintagli): getto del peso.
Mattia Bartolini (Atletica Grosseto Banca Tema): lancio del disco.
Francesco D’Angelo (Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi): lancio del disco.
Leonardo Di Mugno (Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi): lancio del giavellotto.
Pietro Villa (C.S. Aeronautica Militare/A.S.D. Kronos Roma): lancio del giavellotto.
Alessio Coppola (G.S. Fiamme Oro Padova/Trieste Atletica): marcia 5000 metri.
Nicolò Vidal (P.B.M. Bovisio Masciago): marcia 5000 metri.
Matteo Sorci (Atletica Perugia Team Ssd): decathlon.
Francesco Pagliarini (Atletica Fano Techfem): staffetta 4×100 e mista.
Nicolò Borello (Atletica Canavesana): staffetta 4×400 e mista.
Filippo Galleni (Atl. Pietrasanta Versilia): staffetta 4×400 e mista.
Mondiali U20 Eugene 2026, le convocate donne
Kelly A. M. Doualla (Cus Pro Patria Milano): 100 metri, staffetta 4×100 e mista.
Carlotta Suppini (A.S.D. Pontevecchio Bologna): 100 metri, staffetta 4×100 e mista.
Margherita Castellani (G.S. Fiamme Oro Padova/Atl. Arcs Cus Perugia): 200 metri, staffetta 4×100 e mista.
Elisa Valensin (G.S. Fiamme Oro Padova): 200 metri, staffetta 4×100 e mista.
Matilde Abelli (Atletica Cogne Aosta): 400 metri, staffetta 4×400 e mista.
Laura Frattaroli (G.S. Fiamme Oro Padova/As Tespiense Quartu): 400 metri, staffetta 4×400 e mista.
Caterina Caligiana (Atl. Arcs Cus Perugia): 800 metri.
Giulia Macchi (Bracco Atletica): 800 metri, staffetta 4×400 e mista.
Giulia Colarieti (#Iloverun Athletic Terni): 1500 metri.
Margherita Vedovato (Asd Atletica Mogliano): 1500 metri.
Viola Paoletti (Atletica Firenze Marathon S.S.): 3000 metri.
Sofia Ferrari (Calcestruzzi Corradini Excels.): 3000 e 5000 metri.
Mimosa Miari Fulcis (A. Atl. Dolomiti Belluno): 5000 metri.
Veronica Cioccoloni (A.S.D. P. Astra Atletica): 100 metri ostacoli.
Alessia Succo (Atletica Settimese): 100 metri ostacoli.
Sofia Copiello (Atl. Vicentina): 400 metri ostacoli.
Benedetta Faleti (Atl. Brescia 1950): 400 metri ostacoli.
Sophie Barbagallo (A.S.D. Pontevecchio Bologna): salto in alto.
Letizia Paolatto (Atl. Brugnera Pn Friulintagli): salto con l’asta.
Viola Canovi (Asd La Fratellanza 1874): salto in lungo e staffette.
Alessandra Martina Gelpi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter): salto in lungo.
Elisa Valenti (A.S.Dil. Atletica Siracusa): salto triplo.
Elettra Bernardis (Atletica Malignani Libertas Ud): getto del peso.
Anita Nalesso (Trevisatletica): getto del peso.
Serena Di Fabio (G.S. Fiamme Azzurre/Polisportiva Tethys Chieti): marcia 5000 metri.
Beatrice Palmonari (Atletica Lugo): marcia 5000 metri.
Rita Manfredini (Asd La Fratellanza 1874): eptathlon.
Elisa Calzolari (Safatletica Piemonte Asd): staffetta 4×100 e mista.
Alice Caglio (Atl. Vis Nova Giussano): staffetta 4×400 e mista.
Asmaa Marwa Hadik (Atl. Brugnera Pn Friulintagli): staffetta 4×400 e mista.
Alycia Maria Trotta (Ideatletica Aurora): staffetta 4×400 e mista.
La delegazione italiana partirà dunque per gli Stati Uniti con una formazione numerosa e distribuita tra velocità, mezzofondo, ostacoli, salti, lanci, marcia, prove multiple e staffette. Dal 5 al 9 agosto i 64 azzurri cercheranno di lasciare il segno sulla pista dell’Hayward Field.