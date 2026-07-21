Mondiali U20 di atletica, 64 azzurri convocati per Eugene: tutti i nomi

La rassegna iridata giovanile si svolgerà in Oregon, negli Stati Uniti, dal 5 al 9 agosto. La squadra italiana sarà composta da 33 uomini e 31 donne, tra cui Kelly Doualla, Serena Di Fabio, Diego Nappi e Daniele Inzoli.

Sessantaquattro atleti rappresenteranno l’Italia ai Campionati Mondiali Under 20 di atletica leggera, in programma dal 5 al 9 agosto a Eugene, nello Stato americano dell’Oregon. La squadra azzurra sarà composta da 33 uomini e 31 donne, pronti a gareggiare all’Hayward Field.

Nell’elenco figurano anche diversi protagonisti dei recenti Europei Under 18 di Rieti, tra cui Kelly Doualla, Alessia Succo, Antony Del Pioluogo, Elisa Calzolari e Nicolò Borello. Per ogni gara individuale potranno partecipare al massimo due atleti per ciascuna nazione.

I talenti azzurri in gara a Eugene

La selezione italiana comprende numerosi giovani già messisi in evidenza nelle rispettive specialità. Nel settore della velocità sono stati convocati, tra gli altri, Elisa Valensin, Margherita Castellani, Diego Nappi e Francesco Pagliarini.

Nel mezzofondo sarà presente Alessandro Casoni, mentre tra salti e concorsi spiccano i nomi di Daniele Inzoli e Francesco Crotti. Nella marcia gareggeranno anche Alessio Coppola e Serena Di Fabio, mentre Matteo Sorci sarà impegnato nel decathlon.

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Mondiali U20 Eugene 2026, i convocati uomini

Edwin Fermin Galvan (Atletica Lib. S.A.N.P.): 100 metri, staffetta 4×100 e mista.

Daniele Orlando (A.S.D. Atl. Agropoli): 100 metri, staffetta 4×100 e mista.

Leonardo Pratali (Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi): 100 metri, staffetta 4×100 e mista.

Luca Castellazzi (Atl. Cento Torri Pavia): 200 metri, staffetta 4×100 e mista.

Leo Oumar Domenis (Trieste Atletica): 200 metri, staffetta 4×100 e mista.

Diego Nappi (G.S. Fiamme Oro Padova/Atl. Legg. Porto Torres): 200 metri, staffetta 4×100 e mista.

Riccardo Fumagalli (Daini Carate Brianza): 400 metri, staffetta 4×400 e mista.

Francesco Miorini (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter): 400 metri, staffetta 4×400 e mista.

Valerio Ciaramella (Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi): 800 metri.

Alessandro Casoni (G.S. Fiamme Azzurre/Calcestruzzi Corradini Excels.): 1500 metri.

Luca Cavazzuti (Siracusatletica): 1500 metri.

Alessandro Santangelo (A.S. Atletica Virtus Lucca): 5000 metri.

Alberico Ghedina (Atletica Meneghina): 110 metri ostacoli.

Filippo Vedana (Atl. Lecco-Colombo Costruz.): 110 metri ostacoli.

Tommaso Ardizzone (Fiamme Gialle G. Simoni): 400 metri ostacoli.

Diego Mancini (Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi): 400 metri ostacoli, staffetta 4×400 e mista.

Alberto Marzola (Ga Aristide Coin Venezia 1949): salto in alto.

Iacopo Storai (Atletica Livorno): salto in alto.

Leonardo Scalon (Battaglio C.U.S. Torino Atl.): salto con l’asta.

Daniele Leonardo Inzoli (Atl. Riccardi Milano 1946): salto in lungo.

Francesco Efeosa Crotti (Cus Pro Patria Milano): salto triplo.

Marco Mangani (Prosport Atl. Firenze): salto triplo.

Antony Del Pioluogo (Atl. Brugnera Pn Friulintagli): getto del peso.

Mattia Bartolini (Atletica Grosseto Banca Tema): lancio del disco.

Francesco D’Angelo (Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi): lancio del disco.

Leonardo Di Mugno (Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi): lancio del giavellotto.

Pietro Villa (C.S. Aeronautica Militare/A.S.D. Kronos Roma): lancio del giavellotto.

Alessio Coppola (G.S. Fiamme Oro Padova/Trieste Atletica): marcia 5000 metri.

Nicolò Vidal (P.B.M. Bovisio Masciago): marcia 5000 metri.

Matteo Sorci (Atletica Perugia Team Ssd): decathlon.

Francesco Pagliarini (Atletica Fano Techfem): staffetta 4×100 e mista.

Nicolò Borello (Atletica Canavesana): staffetta 4×400 e mista.

Filippo Galleni (Atl. Pietrasanta Versilia): staffetta 4×400 e mista.

Mondiali U20 Eugene 2026, le convocate donne

Kelly A. M. Doualla (Cus Pro Patria Milano): 100 metri, staffetta 4×100 e mista.

Carlotta Suppini (A.S.D. Pontevecchio Bologna): 100 metri, staffetta 4×100 e mista.

Margherita Castellani (G.S. Fiamme Oro Padova/Atl. Arcs Cus Perugia): 200 metri, staffetta 4×100 e mista.

Elisa Valensin (G.S. Fiamme Oro Padova): 200 metri, staffetta 4×100 e mista.

Matilde Abelli (Atletica Cogne Aosta): 400 metri, staffetta 4×400 e mista.

Laura Frattaroli (G.S. Fiamme Oro Padova/As Tespiense Quartu): 400 metri, staffetta 4×400 e mista.

Caterina Caligiana (Atl. Arcs Cus Perugia): 800 metri.

Giulia Macchi (Bracco Atletica): 800 metri, staffetta 4×400 e mista.

Giulia Colarieti (#Iloverun Athletic Terni): 1500 metri.

Margherita Vedovato (Asd Atletica Mogliano): 1500 metri.

Viola Paoletti (Atletica Firenze Marathon S.S.): 3000 metri.

Sofia Ferrari (Calcestruzzi Corradini Excels.): 3000 e 5000 metri.

Mimosa Miari Fulcis (A. Atl. Dolomiti Belluno): 5000 metri.

Veronica Cioccoloni (A.S.D. P. Astra Atletica): 100 metri ostacoli.

Alessia Succo (Atletica Settimese): 100 metri ostacoli.

Sofia Copiello (Atl. Vicentina): 400 metri ostacoli.

Benedetta Faleti (Atl. Brescia 1950): 400 metri ostacoli.

Sophie Barbagallo (A.S.D. Pontevecchio Bologna): salto in alto.

Letizia Paolatto (Atl. Brugnera Pn Friulintagli): salto con l’asta.

Viola Canovi (Asd La Fratellanza 1874): salto in lungo e staffette.

Alessandra Martina Gelpi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter): salto in lungo.

Elisa Valenti (A.S.Dil. Atletica Siracusa): salto triplo.

Elettra Bernardis (Atletica Malignani Libertas Ud): getto del peso.

Anita Nalesso (Trevisatletica): getto del peso.

Serena Di Fabio (G.S. Fiamme Azzurre/Polisportiva Tethys Chieti): marcia 5000 metri.

Beatrice Palmonari (Atletica Lugo): marcia 5000 metri.

Rita Manfredini (Asd La Fratellanza 1874): eptathlon.

Elisa Calzolari (Safatletica Piemonte Asd): staffetta 4×100 e mista.

Alice Caglio (Atl. Vis Nova Giussano): staffetta 4×400 e mista.

Asmaa Marwa Hadik (Atl. Brugnera Pn Friulintagli): staffetta 4×400 e mista.

Alycia Maria Trotta (Ideatletica Aurora): staffetta 4×400 e mista.

La delegazione italiana partirà dunque per gli Stati Uniti con una formazione numerosa e distribuita tra velocità, mezzofondo, ostacoli, salti, lanci, marcia, prove multiple e staffette. Dal 5 al 9 agosto i 64 azzurri cercheranno di lasciare il segno sulla pista dell’Hayward Field.