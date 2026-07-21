Campionati Regionali Estivi, 262 tiratori in pedana nel weekend

Tra sabato 18 e domenica 19 luglio, gli specialisti di Skeet, Compak Sporting e Trap1 hanno gareggiato in 11 impianti di 10 regioni. Toscana prima per partecipazioni davanti a Sardegna e Veneto.

Nuovo fine settimana di gare per l’attività territoriale della FITAV. Tra sabato 18 e domenica 19 luglio, i Campionati Regionali Estivi hanno coinvolto complessivamente 262 tiratori, distribuiti su 11 impianti appartenenti a 10 regioni italiane.

Gli specialisti si sono confrontati nelle discipline dello Skeet, del Compak Sporting e del Trap1, dando vita a un altro intenso appuntamento del calendario federale estivo.

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Toscana prima per numero di partecipanti

La Toscana ha fatto registrare il maggior numero di presenze del weekend, con un totale di 57 tiratori impegnati in due diversi appuntamenti.

Al Maremma Trap, in provincia di Grosseto, hanno partecipato 40 specialisti alla prova di Trap1. Al TAV Laterina, in provincia di Arezzo, sono invece scesi in pedana 17 tiratori per la gara di Skeet.

Sardegna seconda con il dato più alto in un singolo impianto

Al secondo posto nella graduatoria delle partecipazioni si è classificata la Sardegna, con 53 tiratori impegnati nella prova di Compak Sporting organizzata al TAV Villasor, nel Sud Sardegna.

Quello registrato nell’impianto sardo è stato il numero più alto di partecipanti concentrati in una singola sede durante l’intero fine settimana.

Veneto sul terzo gradino del podio

A completare il podio delle regioni con più iscritti è stato il Veneto. La gara di Skeet disputata al TAV Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso, ha visto la partecipazione di 24 tiratori.

I dati completi dei Campionati Regionali Estivi del 18 e 19 luglio, suddivisi per regione, impianto e specialità, sono consultabili e scaricabili nel documento dedicato.