Mondiali 2030 a 64 squadre, Dominguez anticipa la svolta: “Una grande opportunità”

Il presidente della Conmebol rilancia il progetto di un’ulteriore espansione dopo l’edizione 2026 disputata con 48 Nazionali. Il torneo del Centenario coinvolgerà sei Paesi distribuiti tra Sudamerica, Europa e Africa.

Il Mondiale di calcio potrebbe cambiare nuovamente formato nel 2030, passando dalle 48 squadre dell’edizione 2026 a 64 partecipanti. Ad anticipare l’ipotesi di un torneo ancora più ampio è stato Alejandro Dominguez, presidente della Conmebol, la confederazione sudamericana.

Il dirigente ha affidato a X un messaggio dedicato alla competizione che, tra quattro anni, celebrerà il centenario della prima Coppa del Mondo.

«La prossima si gioca in casa. Nel 2030 arriva il Mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay. Una grande opportunità per il calcio, per celebrare il Centenario della Coppa del Mondo con una competizione con 64 squadre», ha scritto Dominguez.

Mondiali 2030 distribuiti tra sei Paesi e tre continenti

La Coppa del Mondo 2030 sarà ospitata da sei nazioni distribuite tra Sudamerica, Europa e Africa. Almeno una partita si giocherà in Uruguay, Argentina e Paraguay, mentre il resto del torneo sarà organizzato da Spagna, Portogallo e Marocco.

Con il formato a 48 partecipanti, i tre Paesi europei e africani sarebbero chiamati a ospitare le altre 101 partite della competizione. Un eventuale passaggio a 64 Nazionali modificherebbe però l’intera struttura del torneo.

Per Uruguay, Argentina e Paraguay potrebbe infatti aprirsi la possibilità di accogliere un girone completo, anziché una sola partita ciascuno.

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La proposta era già stata avanzata dalla Conmebol

Dominguez aveva presentato già lo scorso anno l’idea di un Mondiale a 64 squadre. Le regole della Fifa prevedono che un continente possa ospitare la competizione soltanto una volta ogni tre edizioni.

Il Sudamerica ha organizzato l’ultimo Mondiale nel 2014, disputato in Brasile. Nel 2018 la competizione si è tenuta in Russia, nel 2022 in Qatar e nel 2026 è tornata tra Centro e Nordamerica.

L’edizione del 2030 rappresenterà quindi un collegamento tra Sudamerica, Europa e Africa, con una formula organizzativa senza precedenti nella storia del torneo.

Infantino: “Ogni Paese deve poter sognare il Mondiale”

Sul possibile allargamento si è espresso recentemente anche il presidente della Fifa Gianni Infantino, intervistato dalla testata svizzera Bluewin.

Il numero uno della federazione internazionale ha spiegato che la proposta sarà esaminata e discussa dalle commissioni competenti dopo la conclusione dei Mondiali 2026. Secondo Infantino, l’organizzazione della Coppa del Mondo deve coinvolgere l’intero movimento calcistico e non limitarsi a Europa e Sudamerica.

Il presidente della Fifa ritiene inoltre che ogni Paese debba avere la possibilità di sognare la qualificazione. A suo giudizio, il passaggio a 48 squadre si è rivelato positivo e non ha prodotto il calo qualitativo temuto alla vigilia.

Infantino ha sottolineato come il livello delle Nazionali continui a crescere in ogni parte del mondo e come la partecipazione alla fase finale possa rappresentare uno stimolo fondamentale per i Paesi calcisticamente meno affermati.

Con 64 partecipanti si qualificherebbe una Nazionale su quattro

Un Mondiale allargato a 64 squadre permetterebbe di qualificare circa un quarto delle Nazionali esistenti. La nuova formula offrirebbe quindi maggiori possibilità alle selezioni considerate più piccole e a quelle che negli ultimi anni hanno mancato ripetutamente l’accesso alla fase finale.

Tra queste figura anche l’Italia, rimasta fuori sul campo dalle ultime tre edizioni della Coppa del Mondo. Prima di trasformarsi in una decisione definitiva, tuttavia, la proposta dovrà essere valutata e approvata dagli organi competenti della Fifa.