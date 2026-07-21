Compak Sporting, a Conselice assegnate Coppa Italia e Coppa Campioni

Nel weekend del 18 e 19 luglio, 178 tiratori divisi in 59 squadre hanno gareggiato sulle pedane ravennati. Successi per Foligno 4 nella Coppa Italia e per i padroni di casa di Conselice 6 nella Coppa Campioni.

Due giornate di gare e 59 formazioni provenienti da tutta Italia hanno animato il fine settimana del Compak Sporting sulle pedane del TAV Conselice, in provincia di Ravenna. Sabato 18 e domenica 19 luglio sono state assegnate la Coppa Italia e la Coppa Campioni 2026 della specialità amatoriale.

Complessivamente hanno preso parte all’appuntamento 178 tiratori, protagonisti di due competizioni combattute fino alle serie conclusive e, nel caso della Coppa Italia, anche allo shoot-off decisivo per il terzo posto.

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Coppa Italia, successo per Foligno 4

La giornata di sabato 18 luglio è stata dedicata alla Coppa Italia. A conquistare il trofeo è stata la squadra Foligno 4, composta da Francesco Molinaro, Edoardo Brunelli ed Emanuele Vescarelli.

Il terzetto ha chiuso la prova al primo posto con il punteggio di 270/300, precedendo la formazione del TAV Laterina, rappresentata da Thomas Metti, Alessandro Levice e Andrea Burzi, seconda con 260/300.

Vetralla 1 conquista il terzo posto allo shoot-off

Grande equilibrio nella lotta per l’ultima posizione sul podio. Vetralla 1 e San Quirico 1 hanno terminato le quattro serie regolamentari appaiate a quota 252/300, rendendo necessario lo spareggio.

Lo shoot-off ha premiato Stefano Necaj, Danilo Grassi e Alessandro Onori, componenti della squadra di Vetralla, che si sono imposti con +52.

La formazione toscana San Quirico 1, composta da Christian Bego, Alan Barbieri e Gianluca Fioritti, ha invece concluso al quarto posto con +42.

Coppa Campioni, trionfano i padroni di casa di Conselice 6

Domenica 19 luglio è stata la volta della Coppa Campioni, vinta dalla formazione Conselice 6.

I padroni di casa Gianmarco Benedetti, Alessandro Valentini e Marco Battisti hanno conquistato il prestigioso trofeo grazie a una prova di alto livello, terminata con il punteggio di 285/300.

Alle loro spalle si è classificata Foligno 2. Nicolò Meniconi, Stefano Piccaro e Alessio Campagnacci hanno totalizzato 277/300, ottenendo il secondo posto.

A completare il podio è stata Sezze 1, composta da Mario Iesce, Alessandro Battisti e Umberto Buglione, terza con 271/300.

Il fine settimana di Conselice si è così concluso con il successo di Foligno 4 nella Coppa Italia e con l’affermazione della squadra di casa Conselice 6 nella Coppa Campioni.