VNL Finals 2026, Italia travolgente: Olanda battuta 3-0 e semifinale conquistata

Le azzurre di Julio Velasco dominano il quarto di finale a Macao con i parziali di 25-21, 25-16 e 25-16. Sabato affronteranno la vincente della sfida tra Brasile e Giappone.

L’Italia non sbaglia il debutto nelle VNL Finals 2026. All’East Asian Games Dome di Macao, la Nazionale femminile supera nettamente l’Olanda per 3-0 e conquista l’accesso alle semifinali della Volleyball Nations League.

Le azzurre si sono imposte con i parziali di 25-21, 25-16 e 25-16, confermando le ottime indicazioni offerte nell’ultima settimana della fase intercontinentale disputata a Hong Kong.

Sabato capitan Anna Danesi e compagne affronteranno la vincente del quarto di finale tra Brasile e Giappone, in programma alle 13.30 italiane. Domani sarà invece dedicato al recupero, all’allenamento e allo studio della prossima avversaria.

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Italia-Olanda, i sestetti iniziali

Julio Velasco ha schierato Orro in palleggio con Antropova opposta, Sylla e Nervini in posto quattro, Danesi e Fahr al centro e Fersino nel ruolo di libero.

L’Olanda di Felix Koslowski ha risposto con Van Aalen palleggiatrice, Dambrink opposta, Knollema e Jansen schiacciatrici, Bajens e Stuut centrali e Reesink libero.

Primo set, l’Italia parte forte e resiste al ritorno olandese

L’avvio delle azzurre è stato immediatamente aggressivo. Danesi, Antropova, Fahr e Nervini, insieme a un muro di Orro, hanno portato l’Italia sull’8-3, costringendo Koslowski a fermare il gioco.

Dopo il timeout, l’Olanda ha reagito con un parziale di 4-1 firmato anche da Dambrink e Bajens, riportandosi sul 9-8.

La squadra di Velasco ha però ripreso rapidamente il controllo del gioco. Danesi, Sylla, Fahr e Antropova hanno costruito un nuovo allungo fino al 21-14, prima della chiusura del parziale sul 25-21.

Secondo set dominato dalle azzurre

L’Italia ha cominciato con grande intensità anche la seconda frazione. Il muro di Danesi e Antropova, seguito dagli attacchi di Nervini e Fahr, ha prodotto il 6-1 e un nuovo timeout immediato della panchina olandese.

Le azzurre hanno continuato a comandare in tutti i fondamentali, aumentando il vantaggio fino al 15-7.

Velasco ha poi utilizzato il doppio cambio e l’ingresso di Egonu ha contribuito ad allargare ulteriormente il margine. Fahr ed Egonu hanno trascinato l’Italia sul 21-13, mentre Danesi ha chiuso il set con un attacco al centro per il 25-16.

Antropova, Danesi e Sylla chiudono il match

Nel terzo set l’Olanda ha provato a restare in partita affidandosi a Knollema e Dambrink, ma l’Italia ha continuato a imporre il proprio ritmo.

Antropova, Danesi, Nervini e Fahr hanno firmato il primo vantaggio azzurro, con Koslowski costretto a chiamare timeout sul 7-4. Una Sylla particolarmente efficace ha poi spinto la Nazionale sul 13-7.

Jasper e Dambrink hanno tentato l’ultima reazione olandese, riportando la squadra a quattro lunghezze di distanza. Velasco ha fermato il gioco e la risposta dell’Italia è stata immediata: attacco di Antropova, ace di Danesi e muro ancora di Antropova per il 17-10.

Da quel momento le azzurre non hanno più concesso spazio alle avversarie, completando la vittoria in poco più di un’ora con un altro 25-16.

L’Italia sogna il terzo titolo consecutivo

La Nazionale approda così tra le migliori quattro della competizione e continua a inseguire la quarta finale nelle ultime cinque edizioni della VNL.

Dopo i successi conquistati a Bangkok nel 2024 e a Lodz nel 2025, l’Italia può ancora sognare uno storico terzo titolo consecutivo. Prima, però, ci sarà da superare la semifinale di sabato contro una tra Brasile e Giappone.