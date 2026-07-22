Tour de France, 17a tappa: terreno di caccia per le fughe

La tappa di oggi di 174,7 km da Chambéry a Voiron, con i suoi continui saliscendi, si presenta come uno terreno di caccia ideale per le fughe.

Tour de France: la tappa di oggi e i favoriti

Tour de France, oggi 22 luglio tappa intermedia che potrebbe favorire un attacco da lontano approfittando della stanchezza dopo la cronometro di ieri e la paura del tappone alpino di domani.

La corsa parte alle 13:20 e affronta 4 salite in rapida successione. Il gruppo scala la Côte de Bassa al km 19,2, ascesa di 1,5 km al 5,5%, per poi attaccare la Côte de Rossillon di 1,7 km al 5,3%. Le pendenze salgono sul Col des Près, ascesa di 3,5 km al 6,8%, chiudendo la serie sulla Côte de Saint-Jean d’Arvey di 1,1 km al 5,7%.

Il percorso diventa poi ondulato con ampi tratti pianeggianti fino alle fasi conclusive della gara. A 4 km dall’arrivo inizia uno strappo di 2,5 km al 4%, vero e ultimo ostacolo prima del traguardo previsto per le 17:18.

La Lidl-Trek potrebbe provare ad accendere la corsa o quantomeno renderla più dura per sfiancare i velocisti. Se fuga non sarà, Vacek, Simmons e Gee lavoreranno per provare a lanciare Mads Pedersen che spera non solo nella vittoria oggi ma anche nella maglia verde. Occhio però ale possibile sorprese come Olav Kooij, Jasper Philipsen e Biniam Girmay che proveranno a resistere in salita o ricongiungersi al gruppo in discesa per la volata finale.

Speranze azzurre ancora con Filippo Ganna che, dopo un cronometro difficile ieri, potrebbe provare un attacco da lontano inserendosi nella fuga.

Tour de France, 17a tappa:

Dove vedere le tappa e la classifica generale

La diretta tv in chiaro comincia alle 14:50 su Rai 2, con lo streaming dal primo minuto come di consueto su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.

La tappa odierna precede le grandi montagne alpine con il temuto Alpe d’Huez. Dopo la cronometro di 26,1 km di ieri tra Evian-Les-Bains e Thonon-les-Bains che ha ridisegnato la classifica generale, Pogacar continua a comandare, ma almeno il terzo posto torna in discussione.

Remco Evenepoel si è avvicinato allo sloveno, centrando il successo di tappa, ma il vantaggio di Tadej Pogacar resta considerevole. Il campione del Mondo guida la classifica generale con 4:32 di vantaggio proprio su Evenepoel.

Terzo Isaac del Toro distante 6:51. Ancora in lotto per il podio Paul Seixas a 7:11, Juan Ayuso a 9:22 e Mattias Skjelmose a 10:14.