Italia, Malagò apre a Guardiola ct: “Giusto tenere vivo il dialogo. Ingaggio? Ci sono eccezioni”

Il presidente della Figc, al lavoro con il direttore tecnico Paolo Maldini dopo le dimissioni di Gattuso, conferma i contatti con l’ex allenatore del Manchester City. In corsa anche altri profili, tra cui Pirlo e Mancini.

Pep Guardiola resta uno dei candidati per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. A confermare l’interesse è stato Giovanni Malagò, succeduto a Gabriele Gravina alla presidenza della Figc.

Dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, il nuovo numero uno della Federazione sta lavorando insieme al direttore tecnico Paolo Maldini per individuare l’allenatore al quale affidare il rilancio dell’Italia.

Contatti avviati con Guardiola

Tra i profili valutati figura quello di Guardiola, libero dopo aver concluso la propria esperienza decennale alla guida del Manchester City. Con il tecnico spagnolo si sarebbe già svolto un incontro per presentargli il progetto della Nazionale.

«Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo», ha dichiarato Malagò a Cronache di Spogliatoio.

Il presidente della Figc ha precisato che il confronto con Guardiola non rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti degli altri candidati, con i quali le valutazioni sarebbero già iniziate.

Secondo Malagò, la scelta potrebbe ricadere anche su un tecnico appartenente a una scuola più recente, ma la decisione finale dipenderà da valutazioni considerate inevitabilmente soggettive.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il nodo dell’ingaggio

Uno dei principali ostacoli all’operazione potrebbe essere rappresentato dall’elevato ingaggio richiesto da Guardiola. Un problema che, tuttavia, non sembra escludere a priori il tecnico spagnolo dalla corsa.

«Si sono fatte delle eccezioni, eccezioni che ad esempio possono riguardare il nome che in queste ore è così prepotente: Pep Guardiola», ha spiegato Malagò.

Il presidente federale ha comunque invitato alla prudenza, sottolineando che il dialogo non garantisce la conclusione positiva della trattativa.

Non soltanto Guardiola, Pirlo e Mancini

Malagò ha smentito che la scelta sia ormai limitata esclusivamente a Guardiola, Andrea Pirlo e Roberto Mancini.

La Federazione starebbe ragionando su una determinata tipologia di allenatore, all’interno della quale rientrano anche i tre nomi circolati nelle ultime ore. Il confronto proseguirà prima della decisione definitiva sul successore di Gattuso alla guida dell’Italia.