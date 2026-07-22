Calciomercato: caccia ai Campioni del Mondo, assalto a Nico Williams e Laporte

Terminato il Mondiale, le big lavorano sul mercato, inseguendo diversi protagonisti del torneo americano. I calciatori de De La Fuente sono oggi tra i più ambiti.

Mercato: da Nico Williams a Laporte, le ultime

Nico Williams e Aymeric Laporte rilanciati dopo il Mondiale. Dopo il no dell’Atletico Madrid per Julián Álvarez, il Barcellona potrebbe cambiare obiettivo di mercato.

Il club catalano pensa a rinforzare ogni reparto con due stelle del Mondiale nel mirino. La prima è Nico Williams, da tempo nei radar del Barca, la seconda è Laporte.

Il club andaluso avrebbe presentato un’offerta da 100 milioni di euro per l’attaccante argentino Álvarez, ma la dirigenza dei Colchoneros avrebbe già rifiutato la proposta. Il club madrileno richiede il pagamento della clausola rescissoria di 500 milioni per lasciar partire il giocatore, un modo “poco carino” per dire no ad ogni richiesta. Sull’attaccante, però, ci sarebbe anche l’interesse di Real Madrid e dell’Arsenal che da tempo osserva la situazione. Anche i Gunners avrebbero provato a muoversi per Nico Williams per rafforzare il proprio reparto offensivo.

Intanto, tra le opzioni resta viva anche quella per Dusan Vlahovic, ancora indeciso tra il rinnovo con la Juventus e la ricca offerta del Besiktas.

Fronte Aymeric Laporte. Il centrale spagnolo di 32 anni ha una clausola rescissoria di 15 milioni, una cifra ritenuta elevata per la formazione catalana vista l’età, ma l’Athletic Bilbao non molla. Il Barcellona vorrebbe acquistarlo per ricomporre la coppia difensiva del Mondiale con Pau Cubarsí.

In uscita, invece, occhio alla posizione di Ferran Torres. L’attaccante, autore del gol che ha deciso il Mondiale, piace al Paris Saint-Germain di Luis Enrique ma proprio le prestazioni al Mondiale avrebbero fatto lievitare il prezzo del calciatore.

Il Real Madrid in pressing su Rodri

Tra i Campioni del Mondo, occhio poi anche alla posizione di Rodri. Il centrocampista del City è uno dei grandi nomi di Florentino Perez al Real Madrid.

Il club madrileno avrebbe cominciato a lavorare intensamente per riportare Rodri in Spagna. Il centrocampista ha vinto il premio di miglior giocatore del Mondiale e ha il contratto in scadenza con il Manchester nel 2027.

Una parte della dirigenza madrilena starebbe spingendo con l’entourage per acquistare il regista in questa sessione di mercato. Il giocatore spagnolo avrebbe già espresso la volontà di tornare a giocare in patria, ma la trattativa si annuncia complicato.

A bloccare l’operazione sarebbe stato lo stesso presidente Florentino Perez, ancora non convinto di procedere visto il contratto in scadenza. I dirigenti dei Blancos insistono per far cambiare idea al numero uno del club, poiché considerano Rodri l’elemento perfetto per dare equilibrio al centrocampo di Mourinho. Il Manchester City, nel frattempo, starebbe però preparando una super offerta per convincere il calciatore a rimanere in Inghilterra e rifiutare un ritorno a Madrid.

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