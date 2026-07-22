Mondiali di scherma Hong Kong 2026, al via le qualificazioni: Marini e Caforio primi azzurri in pedana

La rassegna iridata si apre oggi, mercoledì 22 luglio, con i preliminari del fioretto maschile e della spada femminile. Gare fino al 30 luglio, con le fasi decisive trasmesse su Rai Sport ed Eurosport.

Prendono il via oggi, mercoledì 22 luglio, i Campionati del Mondo Assoluti di scherma di Hong Kong 2026. La prima giornata sarà dedicata alle qualificazioni del fioretto maschile individuale e della spada femminile individuale.

I primi due rappresentanti dell’Italia a salire in pedana saranno Tommaso Marini e Gaia Caforio, chiamati a superare i gironi e il tabellone preliminare per conquistare l’accesso alle fasi decisive di sabato 25 luglio. I risultati delle due gare potranno essere seguiti in tempo reale attraverso i collegamenti ufficiali della competizione.

La manifestazione proseguirà fino a giovedì 30 luglio, alternando prove individuali e competizioni a squadre nelle tre armi.

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Il programma di mercoledì 22 luglio

Fioretto maschile individuale: gironi e tabellone preliminare con Tommaso Marini.

Spada femminile individuale: gironi e tabellone preliminare con Gaia Caforio.

Il programma completo dei Mondiali di Hong Kong 2026

Mercoledì 22 luglio

Fioretto maschile individuale: gironi e tabellone preliminare con Tommaso Marini.

Spada femminile individuale: gironi e tabellone preliminare con Gaia Caforio.

Giovedì 23 luglio

Sciabola femminile individuale: gironi e tabellone preliminare con Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili.

Spada maschile individuale: gironi e tabellone preliminare con Andrea Santarelli.

Venerdì 24 luglio

Fioretto femminile individuale: gironi e tabellone preliminare.

Sciabola maschile individuale: gironi e tabellone preliminare con Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri.

Sabato 25 luglio

Diretta su Rai Sport dalle ore 12 ed Eurosport dalle 12.30.

Fioretto maschile individuale: tabellone principale e fasi finali con Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini ed eventualmente Tommaso Marini.

Spada femminile individuale: tabellone principale e fasi finali con Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo ed eventualmente Gaia Caforio.

Domenica 26 luglio

Diretta su Rai Sport ed Eurosport dalle ore 12.

Sciabola femminile individuale: tabellone principale e fasi finali con Michela Battiston ed eventualmente Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili.

Spada maschile individuale: tabellone principale e fasi finali con Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Di Veroli ed eventualmente Andrea Santarelli.

Lunedì 27 luglio

Diretta su Rai Sport ed Eurosport dalle ore 12.

Fioretto femminile individuale: tabellone principale e fasi finali con Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino.

Sciabola maschile individuale: tabellone principale e fasi finali con gli eventuali qualificati Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri.

Martedì 28 luglio

Diretta su Rai Sport ed Eurosport dalle ore 11.

Fioretto maschile a squadre: tabellone principale e fasi finali con Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini.

Spada femminile a squadre: tabellone principale e fasi finali con Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Gaia Caforio.

Mercoledì 29 luglio

Diretta su Rai Sport ed Eurosport dalle ore 10.30.

Sciabola femminile a squadre: tabellone principale e fasi finali con Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili.

Spada maschile a squadre: tabellone principale e fasi finali con Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli.

Giovedì 30 luglio

Diretta su Rai Sport ed Eurosport dalle ore 9.

Fioretto femminile a squadre: tabellone principale e fasi finali con Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino.

Sciabola maschile a squadre: tabellone principale e fasi finali con Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri e Cosimo Bertini.

Gli azzurri convocati nel fioretto

Per il fioretto maschile sono stati convocati Guillaume Bianchi, numero 3 del ranking, Filippo Macchi, numero 7, Tommaso Marini, numero 9, e Tommaso Marini, numero 19. La riserva è Giulio Lombardi, numero 30.

La squadra femminile è composta da Martina Batini, numero 1 del ranking, Martina Favaretto, numero 2, Arianna Errigo, numero 5, e Anna Cristino, numero 6. Alice Volpi, numero 16, è la riserva.

Gli azzurri convocati nella sciabola

Nella sciabola maschile l’Italia sarà rappresentata da Pietro Torre, numero 19 del ranking, Michele Gallo, numero 29, Cosimo Bertini, numero 30, e Matteo Neri, numero 31. La riserva è Leonardo Reale, numero 229.

Tra le donne sono state convocate Michela Battiston, numero 7, Mariella Viale, numero 21, Manuela Spica, numero 36, e Claudia Rotili, numero 42. Vittoria Mocci, numero 151, è la riserva.

Gli azzurri convocati nella spada

La formazione maschile comprende Matteo Galassi, numero 3 del ranking, Simone Mencarelli, numero 8, Davide Di Veroli, numero 14, e Andrea Santarelli, numero 68. La riserva è Gianpaolo Buzzacchino, numero 104.

Nella spada femminile figurano Alberta Santuccio, numero 2, Giulia Rizzi, numero 8, Rossella Fiamingo, numero 14, e Gaia Caforio, numero 53. La riserva è Lucrezia Paulis, numero 118.

La delegazione italiana a Hong Kong

Il presidente federale è Luigi Mazzone, mentre il ruolo di capo delegazione è affidato a Daniele Garozzo. Marco Cannella è il segretario generale.

Lo staff tecnico del fioretto è composto dal commissario tecnico Simone Vanni e dai maestri Alessandro Puccini, Luca Simoncelli e Marco Vannini.

Per la sciabola sono presenti il commissario tecnico della squadra femminile Andrea Aquili, il ct del settore maschile Andrea Terenzio, Marco Ciari, Raffaele Forcella e il match analyst Luigi Martilotti.

Lo staff della spada comprende il commissario tecnico femminile Dario Chiadò, il ct maschile Diego Confalonieri, Daniele Pantoni, Alfredo Rota e Roberto Cirillo.

I medici della delegazione sono Alessandro Pagliaccia e Andreas Luchetti, quest’ultimo presente durante il ritiro precedente ai Mondiali. I fisioterapisti sono Maurizio Iaschi, Ferdinando Margutti e Stefano Vandini.

Completano la delegazione gli armieri Gianluca Farinelli e Michael Pasut e l’addetto alla logistica Adriano Bernardini.

Con Marini e Caforio inizierà dunque il lungo cammino dell’Italia ai Mondiali di Hong Kong, prima delle giornate dedicate ai tabelloni principali e delle prove a squadre che chiuderanno la rassegna iridata.