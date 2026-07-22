Basket, riecco Achille Polonara: nuova sfida da vice-allenatore ad Avellino

L’ex cestista azzurro Achille Polonara rientra ufficialmente nel panorama della pallacanestro italiana con un ruolo inedito. Ha infatti firmato per integrare lo staff tecnico dell’Avellino in Serie A 2.

Achille Polonara esempio di vita: tornerà nei palazzetti

Achille Polonara torna in “campo”. Il 16 luglio Achille Polonara ha conseguito la qualifica ufficiale da tecnico dopo il ritiro anticipato dovuto alla malattia che lo aveva colpito.

L’azzurro ha già trovato squadra siglando un contratto con la Halley Avellino Basket, società che milita nel torneo di Serie A2. Il rapporto tra il nuovo assistente e la piazza campana ha radici solide, nate nel corso degli ultimi mesi. Dopo aver superato vari ostacoli personali, Polonara ha infatti utilizzato le strutture del Paladelmauro per allenarsi, sperando inizialmente di poter proseguire la carriera agonistica. Durante quelle sedute ha lavorato a stretto contatto con Salvatore Formato, che oggi ritrova proprio come collega nello staff.

Il 4 maggio ha però annunciato il ritiro dal basket giocato, spiegando di non poter tornare ai livelli del passato e non avrebbe voluto macchiare la sua carriera con prestazioni non all’altezza.

Per questo in estate è partita una nuova avventura professionale, che comincerà da Avellino. Il suo compito principale sarà affiancare il coach Gennaro Di Carlo nella gestione quotidiana del gruppo.

Le reazioni dei diretti interessati e dei dirigenti

Polonara ha confermato di avere ancora stimoli importanti anche fuori dal parquet. Ringraziando la dirigenza per la fiducia accordata. Il presidente Giuseppe Lombardi ha dichiarato che confermato la collaborazione derivante dalla grande stima maturata nel periodo in cui la squadra ha ospitato Palonara:

“Sono orgoglioso di poter annunciare la collaborazione del nostro club con Achille, frutto di profonda stima reciproca. Alla prima esperienza da assistant coach siamo felici che vesta i colori biancoverdi. Auguriamo l’inizio di una nuova carriera ricca di soddisfazioni da costruire e vivere insieme”.

Anche il general manager Antonello Nevola ha commentato firma di Polonara:

“Avendo avuto il piacere di conoscerci e confrontarci nel corso dei mesi passati, si è creata l’occasione ideale. Achille aveva il forte desiderio di iniziare, siamo stati felici di coglierla l’opportunità insieme. Gli auguriamo di fare un grande percorso soprattutto in biancoverde”.

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