US Open, l’entry-list è completa: 8 italiani, torna anche Alcaraz

Il tabellone principale dello US Open 2026 ha finalmente la sua entry-list definitiva. Jannik Sinner si conferma il grande favorito per la vittoria, mentre il tennis italiano schiera in partenza 8 atleti.

Us Open: Italia protagonista, non c’è solo Sinner

Sinner testa di serie numero 1, ma occhio a tutti gli italiani. L’elenco degli ammessi all’ultimo Slam dell’anno si fonda sul ranking ATP calcolato al 21 luglio 2026. Jannik Sinner sbarca a New York come numero 1 del mondo. Subito dietro all’altoatesino seguono Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. La top 10 garantisce la certezza di un tabellone “favorevole” per i primi dieci, ovvero: Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Ben Shelton, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Taylor Fritz.

Ma il primo posto di Sinner non è l’unica nota lieta, l’Italia schiera infatti un compatto blocco di 8 giocatori che evitano i turni preliminari. Oltre ai già citati Sinner e Cobolli, il main draw accoglie Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego.

Una vera truppa che dimostra ancora la caratura internazionale raggiunta dall’intero movimento, ormai abituato a competere in blocco stabilmente nei massimi circuiti tennistici internazionali.

Le incognite legate ai ritorni di Alcaraz e Rune

Oltre agli azzurri, grande attesa anche per i rientri di Alcaraz e Holger Rune. Il tennista spagnolo compare tra gli iscritti ufficiali, ma il suo nome porta con sé seri dubbi fisici legati a ancora all’infortunio al polso.

Alcaraz manca in campo in un match ufficiale dallo scorso aprile, quando si è ritirato durante il torneo di Barcellona. L’obiettivo principale del suo staff tecnico sarebbe il rientro preventivo già al Masters 1000 di Cincinnati. Se il fastidio articolare sarò sparito del tutto, allora lo spagnolo arriverà pronto a New York.

Situazione simile per Rune, atteso al rientro nel circuito dopo uno stop lunghissimo. La sua assenza dai campi è iniziata a ottobre a causa della grave rottura del tendine d’Achille. Il Major americano potrebbe essere così il crocevia essenziale per testare la sua condizione atletica ed il recupero. Ovviamente Rune potrebbe non avete un gran ritmo dopo una sosta così lunga, ma la speranza è che lo US Open potrebbe essere il primo tassello per tornare a competere su palcoscenici importanti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Us Open: entry-list per le donne

Nel tabellone femminile spicca Aryna Sabalenka, leader mondiale e a caccia del 3° trionfo consecutivo a New York, un traguardo raggiunto in precedenza solo da Serena Williams tra il 2012 e il 2014. La concorrenza si annuncia spietata con Elena Rybakina, Jessica Pegula, Coco Gauff, Iga Swiatek e la recente campionessa di Wimbledon, Linda Nosková.

Tra le italiane, le aspettative si concentrano su Jasmine Paolini, che però deve superare un fastidioso problema clinico al piede, e su Elisabetta Cocciaretto, ammessa di diritto.