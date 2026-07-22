Mondiali di scherma, Marini e Caforio avanzano: domani altri quattro azzurri in pedana

Esordio positivo per l’Italia a Hong Kong: il fiorettista e la spadista superano i preliminari e accedono ai tabelloni principali di sabato 25 luglio. Giovedì toccherà a Santarelli, Viale, Spica e Rotili.

Prima giornata positiva per l’Italia ai Campionati del Mondo Assoluti di scherma di Hong Kong 2026. Oggi, mercoledì 22 luglio, Tommaso Marini nel fioretto maschile e Gaia Caforio nella spada femminile hanno superato le qualificazioni, conquistando l’accesso ai tabelloni principali in programma sabato 25 luglio.

I due azzurri raggiungono così i compagni già ammessi per diritto di ranking alla fase nella quale saranno assegnate le prime medaglie della rassegna iridata.

Tommaso Marini domina la fase a gironi

Percorso netto per Tommaso Marini, capace di vincere tutti e sei gli assalti disputati nella fase a gironi. Il campione del mondo di Milano 2023 ha chiuso il turno al terzo posto, ottenendo immediatamente la qualificazione al tabellone principale.

Il fiorettista azzurro ha messo a segno 30 stoccate, subendone appena nove, per un saldo complessivo di +21. Marini ha così evitato i successivi incontri a eliminazione diretta previsti nei preliminari.

«Me la sono cavata alla grande. Era da molto tempo che non disputavo la fase a gironi e sono contento del modo in cui ho interpretato questo inizio di gara, dove il margine di errore è molto ridotto», ha commentato l’azzurro.

Marini ha poi rivolto subito l’attenzione alla giornata di sabato, sottolineando anche il clima positivo all’interno della delegazione italiana e lo spirito di squadra che unisce gli atleti delle diverse armi.

Nel tabellone principale troverà anche Guillaume Bianchi, numero 3 del ranking, Filippo Macchi, settimo, e Tommaso Martini, nono, già qualificati tra i primi sedici del seeding mondiale.

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Gaia Caforio supera due assalti preliminari

Qualificazione centrata anche da Gaia Caforio, al debutto in un Campionato del Mondo Assoluto. La campionessa europea Under 23 ha chiuso la fase a gironi con quattro vittorie e due sconfitte.

La spadista italiana ha poi affrontato due incontri a eliminazione diretta. Nel primo ha superato la thailandese Thiankul con il punteggio di 15-10, mentre nel secondo ha battuto la colombiana Santa Correa per 13-8.

Caforio raggiunge così nel tabellone principale le olimpioniche Alberta Santuccio, numero 2 del ranking mondiale, Giulia Rizzi, ottava, e Rossella Fiamingo, quattordicesima.

«Avevo tanta voglia di divertirmi e ci sono riuscita. Grazie alla concentrazione, all’adrenalina e al sostegno ricevuto ho raggiunto questo primo obiettivo. Sabato bisognerà dare tutto», ha dichiarato Gaia Caforio.

Gli assalti degli azzurri nel tabellone principale

Fioretto maschile individuale, sabato 25 luglio:

Guillaume Bianchi-Edan Haviv

Tommaso Marini-Loo

Filippo Macchi-Kim

Tommaso Martini-Im

Spada femminile individuale, sabato 25 luglio:

Alberta Santuccio-Sont

Giulia Rizzi-Lohan

Rossella Fiamingo-Terayama

Gaia Caforio-Van Brummen

Domani Santarelli, Viale, Spica e Rotili

Le qualificazioni proseguiranno domani, giovedì 23 luglio, con la spada maschile e la sciabola femminile.

Andrea Santarelli proverà a raggiungere nel tabellone principale Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Davide Di Veroli, già ammessi per la posizione occupata nel ranking mondiale.

Nella sciabola femminile saranno invece impegnate Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili, chiamate a conquistare il pass per la fase decisiva e a raggiungere Michela Battiston, già qualificata come testa di serie.

In entrambe le specialità, sedici atleti sono ammessi direttamente in base al ranking, altri sedici posti vengono assegnati dopo la fase a gironi e gli ultimi trentadue attraverso gli incontri preliminari a eliminazione diretta.

Il programma completo dei Mondiali di Hong Kong

Mercoledì 22 luglio

Fioretto maschile individuale: gironi e tabellone preliminare con Tommaso Marini, qualificato.

Spada femminile individuale: gironi e tabellone preliminare con Gaia Caforio, qualificata.

Giovedì 23 luglio

Sciabola femminile individuale: gironi e tabellone preliminare con Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili.

Spada maschile individuale: gironi e tabellone preliminare con Andrea Santarelli.

Venerdì 24 luglio

Fioretto femminile individuale: gironi e tabellone preliminare.

Sciabola maschile individuale: gironi e tabellone preliminare con Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri.

Sabato 25 luglio

Diretta su Rai Sport dalle ore 12 ed Eurosport dalle 12.30.

Fioretto maschile individuale: tabellone principale e fasi finali con Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini.

Spada femminile individuale: tabellone principale e fasi finali con Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Gaia Caforio.

Domenica 26 luglio

Diretta su Rai Sport ed Eurosport dalle ore 12.

Sciabola femminile individuale: tabellone principale e fasi finali con Michela Battiston ed eventualmente Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili.

Spada maschile individuale: tabellone principale e fasi finali con Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Di Veroli ed eventualmente Andrea Santarelli.

Lunedì 27 luglio

Diretta su Rai Sport ed Eurosport dalle ore 12.

Fioretto femminile individuale: tabellone principale e fasi finali con Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino.

Sciabola maschile individuale: tabellone principale e fasi finali con gli eventuali qualificati Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri.

Martedì 28 luglio

Diretta su Rai Sport ed Eurosport dalle ore 11.

Fioretto maschile a squadre: tabellone principale e fasi finali con Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini.

Spada femminile a squadre: tabellone principale e fasi finali con Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Gaia Caforio.

Mercoledì 29 luglio

Diretta su Rai Sport ed Eurosport dalle ore 10.30.

Sciabola femminile a squadre: tabellone principale e fasi finali con Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili.

Spada maschile a squadre: tabellone principale e fasi finali con Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli.

Giovedì 30 luglio

Diretta su Rai Sport ed Eurosport dalle ore 9.

Fioretto femminile a squadre: tabellone principale e fasi finali con Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino.

Sciabola maschile a squadre: tabellone principale e fasi finali con Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri e Cosimo Bertini.

Gli azzurri convocati nel fioretto

Fioretto maschile: Guillaume Bianchi, numero 3 del ranking; Filippo Macchi, numero 7; Tommaso Martini, numero 9; Tommaso Marini, numero 19. Riserva: Giulio Lombardi, numero 30.

Fioretto femminile: Martina Batini, numero 1 del ranking; Martina Favaretto, numero 2; Arianna Errigo, numero 5; Anna Cristino, numero 6. Riserva: Alice Volpi, numero 16.

Gli azzurri convocati nella sciabola

Sciabola maschile: Pietro Torre, numero 19 del ranking; Michele Gallo, numero 29; Cosimo Bertini, numero 30; Matteo Neri, numero 31. Riserva: Leonardo Reale, numero 229.

Sciabola femminile: Michela Battiston, numero 7 del ranking; Mariella Viale, numero 21; Manuela Spica, numero 36; Claudia Rotili, numero 42. Riserva: Vittoria Mocci, numero 151.

Gli azzurri convocati nella spada

Spada maschile: Matteo Galassi, numero 3 del ranking; Simone Mencarelli, numero 8; Davide Di Veroli, numero 14; Andrea Santarelli, numero 68. Riserva: Gianpaolo Buzzacchino, numero 104.

Spada femminile: Alberta Santuccio, numero 2 del ranking; Giulia Rizzi, numero 8; Rossella Fiamingo, numero 14; Gaia Caforio, numero 53. Riserva: Lucrezia Paulis, numero 118.

La delegazione italiana

Presidente federale: Luigi Mazzone.

Capo delegazione: Daniele Garozzo.

Segretario generale: Marco Cannella.

Staff tecnico del fioretto: il commissario tecnico Simone Vanni, Alessandro Puccini, Luca Simoncelli e Marco Vannini.

Staff tecnico della sciabola: il commissario tecnico femminile Andrea Aquili, il ct maschile Andrea Terenzio, Marco Ciari, Raffaele Forcella e il match analyst Luigi Martilotti.

Staff tecnico della spada: il commissario tecnico femminile Dario Chiadò, il ct maschile Diego Confalonieri, Daniele Pantoni, Alfredo Rota e Roberto Cirillo.

Medici: Alessandro Pagliaccia e Andreas Luchetti, quest’ultimo presente nel ritiro precedente ai Mondiali.

Fisioterapisti: Maurizio Iaschi, Ferdinando Margutti e Stefano Vandini.

Armieri: Gianluca Farinelli e Michael Pasut.

Addetto alla logistica: Adriano Bernardini.

Dopo le qualificazioni conquistate da Marini e Caforio, l’Italia guarda quindi agli impegni di giovedì e alle prime giornate decisive del fine settimana, quando a Hong Kong saranno assegnati i titoli mondiali individuali.