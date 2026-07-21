Tour de France 2026, Evenepoel domina la cronometro: secondo Pogacar, Ganna undicesimo

Il belga della Red Bull-Bora-Hansgrohe conquista la sedicesima tappa tra Evian-les-Bains e Thonon-les-Bains. Pogacar cede 28 secondi ma conserva saldamente la maglia gialla. Sesto Mattia Cattaneo, ritirato Lipowitz dopo una caduta.
Remco Evenepoel concede il bis al Tour de France 2026. Il campione belga ha conquistato la sedicesima tappa, la cronometro individuale di 26,1 chilometri da Evian-les-Bains a Thonon-les-Bains, chiudendo la propria prova con il tempo di 32’19”.
Dopo il successo ottenuto domenica a Plateau de Solaison, il corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe si è imposto anche nella prova contro il tempo, centrando la quarta vittoria personale alla Grande Boucle e la terza in una cronometro.
Pogacar secondo e ancora saldamente in maglia gialla
Alle spalle di Evenepoel si è classificato Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Team Emirates-XRG ha accusato un ritardo di 28 secondi dal vincitore, senza però mettere in discussione la propria leadership nella classifica generale.
Pogacar resta quindi saldamente al comando del Tour e conserva la maglia gialla al termine della sedicesima frazione.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Cattaneo sesto, Ganna fuori dalla top ten
Buona prestazione per Mattia Cattaneo, compagno di squadra di Evenepoel alla Red Bull-Bora-Hansgrohe, che ha concluso la cronometro al sesto posto.
Prova più difficile, invece, per Filippo Ganna. Il corridore della Netcompany Ineos non è riuscito ad andare oltre l’undicesima posizione.
Caduta e ritiro per Florian Lipowitz
La giornata è stata segnata anche dalla brutta caduta di Florian Lipowitz. Il tedesco della Red Bull-Bora-Hansgrohe è stato costretto ad abbandonare la competizione.
Al momento dell’incidente, Lipowitz occupava il quinto posto nella classifica generale.
La diciassettesima tappa
Il Tour de France 2026 proseguirà domani con la diciassettesima tappa, la Chambéry-Chambéry di 174,7 chilometri.
Dopo la cronometro dominata da Evenepoel, la corsa ripartirà quindi con Pogacar ancora padrone della maglia gialla.