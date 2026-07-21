World Cup pallanuoto, Setterosa contro l’Australia nei quarti: orario, diretta tv e convocate

Le azzurre debuttano mercoledì 22 luglio alle 10.30 italiane nella fase finale di Sydney. In caso di successo affronteranno la vincente di Olanda-Russia.

Archiviato il torneo di Shanghai, il Setterosa è arrivato a Sydney per disputare la fase finale della World Cup di pallanuoto femminile. Le azzurre scenderanno in acqua mercoledì 22 luglio contro l’Australia, vicecampione olimpica e padrona di casa.

Il quarto di finale inizierà alle 18.30 locali, le 10.30 in Italia, e sarà trasmesso in diretta su Rai Sport. La competizione si svolgerà al Sydney Olympic Park Aquatic Centre, dove saranno protagoniste le migliori otto Nazionali del mondo, tra cui la Spagna campionessa olimpica e l’Olanda bicampionessa europea.

Setterosa-Australia, in palio la semifinale

L’Italia affronterà una formazione particolarmente fisica, sostenuta dal pubblico di casa. In caso di qualificazione, il Setterosa troverà in semifinale la vincente del quarto tra Olanda e Russia.

Il commissario tecnico Maurizio Mirarchi ha sottolineato le difficoltà dell’impegno, ribadendo però la fiducia nel lavoro svolto dalla squadra durante la preparazione.

«Sappiamo che ci aspetta una sfida molto impegnativa. In questo quarto di finale affronteremo una squadra forte e molto fisica, che avrà il vantaggio di giocare in casa davanti a una piscina piena», ha dichiarato il ct.

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Mirarchi: “Serviranno personalità e disciplina”

Il tecnico ha evidenziato il rispetto per le avversarie, ma anche la consapevolezza delle qualità del gruppo azzurro.

«Arriviamo a questa partita con fiducia nel lavoro svolto in preparazione e con la voglia di esprimere le nostre qualità fin dal primo minuto. L’obiettivo sarà giocare con personalità, intensità e disciplina, restando concentrate in ogni fase dell’incontro».

Mirarchi ha inoltre ricordato l’importanza del quarto di finale per il prosieguo della World Cup, invitando però la squadra a non guardare troppo avanti.

«Vogliamo costruire il nostro percorso gara dopo gara, crescendo come squadra e imparando da ogni esperienza».

Il programma dei quarti di finale

Gli orari indicati di seguito sono quelli locali di Sydney. In Italia bisognerà sottrarre otto ore.

Ore 15: Stati Uniti-Cina

Ore 16.45: Olanda-Russia

Ore 18.30: Australia-Italia, diretta su Rai Sport

Ore 20.15: Spagna-Ungheria

Le quindici convocate del Setterosa

Roberta Bianconi, capitano, Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto

Sofia Giustini, Rapallo Pallanuoto

Agnese Cocchiere, SIS Roma

Olimpia Sesena, SIS Roma

Chiara Ranalli, SIS Roma

Lavinia Papi, SIS Roma

Sara Cordovani, Club Nataciò Terrassa

Ana Beatriz Mantellato Diaz, L’Ekipe Orizzonte

Dafne Bettini, L’Ekipe Orizzonte

Gaia Gagliardi, L’Ekipe Orizzonte

Chiara Tabani, L’Ekipe Orizzonte

Morena Leone, L’Ekipe Orizzonte

Lucrezia Cergol, Pallanuoto Trieste

Veronica Gant, Pallanuoto Trieste

Divina Lucia Nigro, Cosenza Pallanuoto

Lo staff dell’Italia

Lo staff è composto dal commissario tecnico Maurizio Mirarchi, dall’assistente Marco Manzetti, dalla team manager Elena Gigli, dal preparatore atletico Massimiliano Fabrucci, dal fisioterapista Giorgio Peresempio e dal medico Gianluca Camilleri.

Il Setterosa è dunque pronto per il primo incontro a eliminazione diretta della fase finale. Contro l’Australia servirà una prestazione di grande intensità per continuare il cammino nella World Cup di Sydney.