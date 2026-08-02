VNL 2026, Polonia campione: Stati Uniti battuti 3-2 nella finale di Ningbo

La squadra di Nikola Grbic conquista il secondo titolo consecutivo imponendosi al tie-break. La Slovenia supera il Giappone nella finale per il bronzo, mentre l’Italia chiude al quinto posto.

La Polonia ha vinto la Volleyball Nations League 2026. La formazione allenata da Nikola Grbic ha superato gli Stati Uniti nella finale disputata a Ningbo, in Cina, imponendosi al tie-break con il punteggio di 3-2.

Il successo è arrivato con i parziali di 21-25, 25-23, 27-25, 23-25 e 15-10. Per la nazionale polacca si tratta del secondo trionfo consecutivo nella competizione, dopo quello conquistato nel 2025 nella stessa sede.

Polonia-Stati Uniti, finale decisa al tie-break

Gli Stati Uniti di Karch Kiraly hanno vinto il primo set per 25-21, ma la Polonia ha risposto immediatamente aggiudicandosi il secondo parziale per 25-23.

La formazione di Grbic ha completato la rimonta in un combattutissimo terzo set, chiuso sul 27-25. Gli americani hanno però prolungato la sfida vincendo la quarta frazione per 25-23.

Nel tie-break la Polonia ha preso il controllo dell’incontro e ha chiuso sul 15-10, confermandosi sul gradino più alto del podio della VNL.

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Slovenia di bronzo, Giappone quarto

La medaglia di bronzo è stata conquistata dalla Slovenia, vincitrice per 3-1 nella finale per il terzo posto contro il Giappone.

Dopo essersi aggiudicata il primo set per 25-21, la nazionale slovena ha ceduto il secondo ai vantaggi per 28-26. La partita è poi tornata nelle mani della Slovenia, che ha vinto i due parziali successivi con un doppio 25-22.

L’Italia chiude la VNL al quinto posto

L’Italia termina la Volleyball Nations League 2026 in quinta posizione. Gli azzurri erano stati eliminati dagli Stati Uniti nei quarti di finale con il punteggio di 3-0.

La squadra americana si era imposta con i parziali di 25-22, 25-21 e 25-21, proseguendo poi il proprio cammino fino alla finale contro la Polonia.

VNL Finals 2026, tutti i risultati dei quarti

Mercoledì 29 luglio

Slovenia-Turchia 3-0 (25-21, 35-33, 39-37);

Giappone-Cina 3-1 (23-25, 25-23, 25-16, 25-23).

Giovedì 30 luglio

Italia-Stati Uniti 0-3 (22-25, 21-25, 21-25);

Polonia-Ucraina 3-1 (25-22, 22-25, 25-20, 25-17).

I risultati delle semifinali

Sabato 1° agosto

Slovenia-Polonia 0-3 (16-25, 19-25, 17-25);

Giappone-Stati Uniti 2-3.

Nel comunicato il dettaglio dei parziali della semifinale tra Giappone e Stati Uniti presenta un’incongruenza nel risultato del tie-break rispetto al 2-3 complessivo indicato.

I risultati delle finali

Domenica 2 agosto

Finale per il terzo posto: Giappone-Slovenia 1-3 (21-25, 28-26, 22-25, 22-25);

Finale per il titolo: Stati Uniti-Polonia 2-3 (21-25, 25-23, 27-25, 23-25, 10-15).

La classifica finale della VNL 2026

Polonia; Stati Uniti; Slovenia; Giappone; Italia; Turchia; Ucraina; Cina; Bulgaria; Brasile; Francia; Serbia; Germania; Belgio; Iran; Argentina; Cuba; Canada.

Il podio delle precedenti edizioni

2018: Russia, Francia, Stati Uniti;

2019: Russia, Stati Uniti, Polonia;

2021: Brasile, Polonia, Francia;

2022: Francia, Stati Uniti, Polonia;

2023: Polonia, Stati Uniti, Giappone;

2024: Francia, Giappone, Polonia;

2025: Polonia, Italia, Brasile;

2026: Polonia, Stati Uniti, Slovenia.

I piazzamenti dell’Italia nella Volleyball Nations League

2018: ottavo posto;

2019: ottavo posto;

2020: competizione non disputata a causa del Covid-19;

2021: decimo posto;

2022: quarto posto;

2023: quarto posto;

2024: quinto posto;

2025: secondo posto;

2026: quinto posto.

I piazzamenti azzurri nella World League

1990: primo posto;

1991: primo posto;

1992: primo posto;

1993: terzo posto;

1994: primo posto;

1995: primo posto;

1996: secondo posto;

1997: primo posto;

1998: quarto posto;

1999: primo posto;

2000: primo posto;

2001: secondo posto;

2002: quarto posto;

2003: terzo posto;

2004: secondo posto;

2005: settimo posto;

2006: sesto posto;

2007: nono posto;

2008: settimo posto;

2009: settimo posto;

2010: sesto posto;

2011: sesto posto;

2012: undicesimo posto;

2013: terzo posto;

2014: terzo posto;

2015: quinto posto;

2016: quarto posto;

2017: dodicesimo posto.

La Polonia chiude dunque le Finals di Ningbo senza sconfitte e conferma il titolo conquistato dodici mesi fa, mentre gli Stati Uniti tornano sul secondo gradino del podio dopo l’argento ottenuto anche nel 2023.