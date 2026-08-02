Europei canottaggio 2026, argento Perini e bronzo dell’otto maschile nelle finali di domenica

Giacomo Perini è vicecampione d’Europa nel singolo PR1, mentre l’ammiraglia azzurra conquista il terzo posto alle spalle di Romania e Germania.

Due medaglie per l’Italia nelle finali disputate oggi, domenica 2 agosto, agli Europei Assoluti di canottaggio. Giacomo Perini ha conquistato l’argento nel singolo PR1 maschile, mentre l’otto azzurro è salito sul terzo gradino del podio.

Due risultati importanti per il movimento italiano, con l’equipaggio dell’otto maschile capace di fornire indicazioni positive anche in vista del prossimo appuntamento mondiale.

Bronzo per l’otto maschile

Luca Chiumento, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giuseppe Vicino, con Alessandra Faella al timone, hanno conquistato la medaglia di bronzo.

Dopo i primi 500 metri, l’equipaggio italiano ha superato la Polonia e si è portato alle spalle di Germania e Romania.

La barca azzurra ha mantenuto una palata più brillante rispetto a quella dei polacchi e degli Atleti Indipendenti Neutrali, respingendo i loro tentativi di avvicinamento.

La Romania si è laureata campione d’Europa, mentre la Germania ha conquistato l’argento con 2.89 secondi di vantaggio sull’Italia.

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Perini vicecampione d’Europa nel singolo PR1

Prestazione di alto livello per Giacomo Perini nella finale del singolo PR1 maschile. L’azzurro è passato al comando dopo i primi 500 metri, facendo registrare un tempo migliore di tre decimi rispetto al campione mondiale e paralimpico britannico Benjamin Pritchard.

La potenza della palata inglese ha successivamente consentito a Pritchard di completare il sorpasso, ma Perini non si è arreso e ha continuato a mantenere una velocità elevata.

Poco dopo metà gara, l’italiano ha portato il ritmo a 39 colpi, tornando pericolosamente vicino al britannico. Pritchard è però riuscito a respingere il tentativo e ad aumentare il proprio vantaggio nel finale, approfittando anche della stanchezza dell’azzurro.

Perini ha conquistato l’argento con un ampio margine sugli inseguitori, l’ucraino Roman Poliansky e l’israeliano Shmuel Daniel.

Otto femminile

Nel live report fornito non sono ancora riportati il piazzamento, la composizione dell’equipaggio e i tempi intermedi relativi alla finale dell’otto femminile.

Il bilancio delle finali di domenica

Otto maschile: medaglia di bronzo;

Singolo PR1 maschile: medaglia d’argento;

Otto femminile: risultato non presente nel report disponibile.

L’Italia aggiunge così altre due medaglie al proprio bilancio continentale, grazie alla solidità dell’otto maschile e alla prova generosa di Giacomo Perini nel pararowing.