Europei ginnastica artistica 2026, le convocate dell’Italia: Esposito capitana, assente Asia D’Amato

Il direttore tecnico Enrico Casella ha scelto cinque senior e cinque junior per la rassegna di Zagabria, in programma dal 13 al 16 agosto. Tra le azzurre anche Elisa Iorio, July Marano, Giulia Perotti e Anthea Sisio.

Enrico Casella ha definito le convocazioni dell’Italia per gli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile, in programma a Zagabria, in Croazia, dal 13 al 16 agosto.

La squadra senior sarà guidata da Manila Esposito e comprenderà anche Elisa Iorio, July Marano, Giulia Perotti e Anthea Sisio. Selezionate inoltre cinque ginnaste per le gare junior: Martina Bozzola, Giada Di Pietro, Siria Forestiero, Clarissa Rinaldi e Giulia Santinato.

L’Italia chiamata a difendere il titolo europeo

Le azzurre si presenteranno in Croazia con l’obiettivo di difendere il titolo continentale conquistato nell’ultima edizione.

La concorrenza si annuncia particolarmente qualificata. Oltre al ritorno della Russia, recentemente riabilitata dal Comitato Olimpico Internazionale, l’Italia dovrà confrontarsi con nazionali di primo piano come Francia, Gran Bretagna, Germania e Romania.

Le qualificazioni assegneranno anche le medaglie del concorso generale individuale. Il programma proseguirà poi con le finali di specialità e con l’atto conclusivo della gara a squadre.

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Manila Esposito sarà la capitana

Il punto di riferimento della formazione italiana sarà Manila Esposito, vincitrice del concorso generale europeo nelle ultime due edizioni.

La ginnasta campana è apparsa in ottime condizioni durante i Campionati Assoluti, anche se non si è esibita alle parallele asimmetriche. Resta quindi da capire se affronterà il programma completo oppure se concentrerà maggiormente il proprio impegno individuale su trave e corpo libero, garantendo comunque un contributo importante alla squadra.

Elisa Iorio punto di forza alle parallele

Tra le ginnaste più esperte selezionate da Casella figura Elisa Iorio. L’azzurra rappresenterà uno dei principali punti di forza dell’Italia alle parallele asimmetriche ed è apparsa in buona forma durante le gare disputate a Meda.

La sua esperienza internazionale potrà rivelarsi particolarmente preziosa in una squadra che comprende anche atlete più giovani e alla ricerca di continuità ai massimi livelli.

July Marano convocata dopo il titolo italiano

Chiamata meritata per July Marano, fresca campionessa italiana del concorso generale.

La diciassettenne siciliana si è distinta per solidità e continuità su tutti gli attrezzi. Potrà quindi offrire un contributo importante nella competizione a squadre e giocarsi anche alcune opportunità a livello individuale.

Fiducia a Giulia Perotti e Anthea Sisio

Nel gruppo figura anche Giulia Perotti, già finalista al corpo libero negli ultimi Mondiali. La ginnasta piemontese dispone di qualità tecniche importanti e sarà chiamata a trovare maggiore continuità, gestendo meglio la tensione della gara.

Prima convocazione europea anche per Anthea Sisio, salita sul terzo gradino del podio agli Assoluti. La sua selezione rappresenta un investimento sul presente e sulle prospettive future del movimento azzurro.

Asia D’Amato assente per infortunio

Tra le assenze più rilevanti spicca quella di Asia D’Amato. La caduta rimediata al corpo libero nella prima gara dei Campionati Nazionali non è stata ancora completamente recuperata, costringendo la ginnasta genovese a rinunciare alla rassegna continentale.

Asia resterà a casa insieme alla gemella Alice D’Amato, operata in primavera e destinata a saltare l’intera stagione.

Non ha recuperato pienamente neppure Angela Andreoli, apparsa ancora discontinua durante l’appuntamento di Meda.

Fuori Benedetta Gava ed Emma Fioravanti

Non è stata selezionata Benedetta Gava, nonostante le qualità mostrate al volteggio.

Fuori dalla formazione anche Emma Fioravanti, che non si è presentata nelle migliori condizioni durante gli ultimi appuntamenti.

Le convocate senior dell’Italia

Manila Esposito;

Elisa Iorio;

July Marano;

Giulia Perotti;

Anthea Sisio.

Le convocate junior dell’Italia

Martina Bozzola;

Giada Di Pietro;

Siria Forestiero;

Clarissa Rinaldi;

Giulia Santinato.

Le convocazioni annunciate a Brescia

I nomi delle ginnaste sono stati comunicati in occasione della presentazione dell’International Gymnastics Center, il nuovo impianto di Brescia destinato a diventare un importante punto di riferimento per la ginnastica artistica italiana.

La squadra guidata da Manila Esposito si prepara ora all’appuntamento di Zagabria, dove l’Italia proverà a confermarsi ai vertici continentali nonostante assenze importanti e una concorrenza particolarmente agguerrita.