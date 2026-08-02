Alcaraz prepara il ritorno a Cincinnati e lancia la sfida a Sinner: allenamenti senza tutore

Lo spagnolo ha intensificato il lavoro dopo l’infortunio al polso che lo ha tenuto lontano dai campi da aprile. Nuovo look e movimenti fluidi in vista del Masters 1000 e degli US Open.

Carlos Alcaraz si prepara a tornare in campo e a rilanciare la sfida a Jannik Sinner. Il tennista spagnolo ha intensificato gli allenamenti in vista del Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento nel quale dovrebbe disputare il primo torneo dopo diversi mesi di assenza.

L’infortunio al polso rimediato a Barcellona lo ha tenuto lontano dalle competizioni dallo scorso aprile, costringendolo a saltare il Roland Garros e Wimbledon e facendolo scivolare fino al terzo posto del ranking ATP.

Alcaraz verso il rientro a Cincinnati

Il ritorno dello spagnolo dovrebbe avvenire al Masters 1000 di Cincinnati. Alcaraz si presenterà al torneo da campione in carica, dopo il successo ottenuto nella passata stagione in seguito al ritiro di Sinner durante la finale.

Le immagini degli ultimi allenamenti mostrano il giocatore senza tutore al polso e apparentemente fluido nei movimenti. Alcaraz ha provato tutti i principali colpi, offrendo segnali incoraggianti sulle proprie condizioni.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nuovo look per il tennista spagnolo

Ad attirare l’attenzione è stato anche il nuovo taglio di capelli dello spagnolo, con alcune treccine che hanno immediatamente generato commenti e discussioni sui social.

Al di là del cambiamento estetico, l’aspetto più importante riguarda però il lavoro svolto sul campo. Alcaraz sembra pronto a riprendere confidenza con la racchetta e con il ritmo delle partite ufficiali.

Cincinnati come tappa verso gli US Open

Il torneo statunitense rappresenterà un passaggio fondamentale verso uno dei principali obiettivi dell’ultima parte della stagione: gli US Open.

Alcaraz arriverà anche a New York con il titolo da difendere. Prima, però, dovrà verificare la tenuta del polso e ritrovare continuità dopo una lunga assenza che gli ha impedito di partecipare a due tornei del Grande Slam.

Cincinnati offrirà dunque allo spagnolo l’occasione per valutare le proprie condizioni e riaprire il confronto a distanza con Sinner in vista degli appuntamenti decisivi sul cemento nordamericano.