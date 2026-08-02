Rally Piemonte: Daprà-Guglielmetti primi al sabato, la classifica e come vedere le gare

Il sabato del 20° Rally Regione Piemonte si chiude nel segno di Roberto Daprà, capace di ribaltare la classifica generale. Sulle strade delle Langhe oggi si profila una domenica di grande battaglia.

Rally Regione Piemonte: la Skoda Fabia RS domina

La gara valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco ha offerto 7 prove speciali per 87,58 km di competizione.

Roberto Daprà e Luca Guglielmetti su Skoda Fabia RS hanno conquistato la vetta grazie a un pomeriggio perfetto. L’equipaggio ha ottenuto 2 successi decisivi nella PS5 e PS6, accumulando 1.5 secondi di margine.

Questo nonostante Andrea Crugnola e Luca Beltrame, su Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, avessero dominato la mattinata vincendo le prime 3 prove. Il varesino ha in seguito accorciato le distanze aggiudicandosi la breve speciale Robini. Il 3° gradino del podio per ora spetta allo sloveno Bostjan Avbelj ancora su Skoda Fabia RS. Quest’ultimo ha vinto la PS4, ma un ritardo nella PS6 lo ha fatto scivolare a 9.6 secondi dalla testa. Il 4° posto a 28.2 secondi va a Fabio Andolfi sull’altra Lancia Ypsilon. Al 5° posto si piazza Andrea Nucita su Skoda, attuale leader del CIR Promozione davanti alla Toyota GR Yaris di Benjamin Boulenc, unico superstite della scuderia dopo il ritiro di Campedelli.

Nelle altre categorie la giornata ha delineato gerarchie chiare. Nicolò Ardizzone ha dominato il 2 Ruote Motrici su Lancia Ypsilon Rally4. Il pilota ha 24.5 secondi di vantaggio su Gabriel Di Pietro, concentrato a gestire la Peugeot 208 per conquistare il titolo con 2 gare di anticipo. Al 3° posto c’è Edoardo De Antoni. Nel CIAR Junior, Lorenzo Varesco ha imposto un passo insostenibile. Il trentino vanta quasi 1 minuto di distacco su Giacomo Marchioro, rallentato da una gomma stallonata, mentre Geronimo Nerobutto insegue a 1 minuto e 20 secondi. Spettacolo anche nelle classi Over55, Femminile e Rally5.

Rally, il gran finale di oggi

Oggi domenica 2 agosto sono in programma altre 4 prove per oltre 50 km cronometrati.

Gli spettatori seguiranno le sfide in diretta su ACI Sport TV e RaiPlay, con il doppio passaggio sulla San Grato – Robini previsto alle 10:17 e alle 13:40. La Power Stage Cossano-Trezzo invece inizierà alle 14:15 e incoronerà i vincitori alla fine dell’evento.

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