Europei nuoto artistico, Pelati-Ruggiero ancora sul podio: argento nel duo tecnico misto

Gli azzurri chiudono con 229.0092 punti, a soli 0.6691 dalla coppia britannica Thorpe-Tomblin. È la seconda medaglia conquistata a Parigi dopo il bronzo nel duo libero.

Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero hanno conquistato la medaglia d’argento nel duo tecnico misto agli Europei di nuoto artistico di Parigi.

La coppia azzurra ha concluso la finale di oggi, domenica 2 agosto, con 229.0092 punti, frutto dei 130.1842 ottenuti negli elementi e dei 98.8250 assegnati per l’impressione artistica.

Soltanto 0.6691 punti hanno separato Pelati e Ruggiero dal titolo europeo, vinto dai britannici Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin con 229.6783. Sul terzo gradino del podio sono saliti gli Atleti Neutrali Alina Rumiantseva e Zakhar Trofimov, autori di 215.9201 punti.

Seconda medaglia europea per Pelati e Ruggiero

Per i due azzurri si tratta della seconda medaglia conquistata nella rassegna continentale parigina, dopo quella ottenuta sabato nel duo libero.

La coppia, già bronzo mondiale a Singapore nel 2025, migliora inoltre il terzo posto ottenuto nel duo tecnico agli Europei di Funchal dello scorso anno.

Pelati e Ruggiero hanno presentato la routine “Guarda! È amore”, coreografata da Simona Ricotta e già proposta il 19 giugno nella Super Final di Coppa del Mondo di Toronto, dove era valsa un’altra medaglia d’argento.

Il filo conduttore dell’esercizio è “Regarde! C’est l’amour”, brano dell’artista francese Monroe presentato all’Eurovision Song Contest 2026. La prova degli italiani è stata caratterizzata da sintonia, determinazione e una spiccata capacità espressiva.

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Ruggiero: “Dall’oro ci separano soltanto sei decimi”

Al termine della gara Lucrezia Ruggiero non ha nascosto un pizzico di rammarico per il distacco ridotto dalla coppia britannica.

«Distiamo dall’oro solo sei decimi e quindi ci sta un po’ di rodimento in questo momento», ha commentato con ironia l’azzurra. «Però possiamo essere molto soddisfatti. La coppia sta crescendo gara dopo gara e possiamo essere super soddisfatti».

Pelati: “In acqua sentivamo la complicità”

Filippo Pelati ha sottolineato soprattutto l’intesa raggiunta con la propria compagna.

«In acqua ci sentivamo veramente bene, si sentiva la complicità», ha spiegato. «Abbiamo cercato di trasmetterla anche a tutto il pubblico e ai giudici. Abbiamo migliorato tantissimo l’impressione artistica dall’inizio di quest’anno a oggi».

La nuova responsabilità di Lucrezia Ruggiero

Ruggiero ha raccontato anche il cambiamento vissuto all’interno della squadra italiana dopo le precedenti esperienze con Linda Cerruti nel duo femminile e con Giorgio Minisini in quello misto.

«Prima ero con Linda Cerruti nel femminile e con Giorgio Minisini nel misto ed ero un po’ la cucciola», ha osservato. «Mi sono ritrovata a essere la grande, la mamma per Filippo e quasi una coetanea per Enrica: la sfida è più capire come adattare me stessa ai cambiamenti».

Immediata la risposta di Pelati, che ha definito Ruggiero «assolutamente un’ottima partner».

La classifica del duo tecnico misto

Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin, Gran Bretagna: 229.6783 punti, 133.4783 negli elementi e 96.2000 nell’impressione artistica; Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero, Italia: 229.0092 punti, 130.1842 negli elementi e 98.8250 nell’impressione artistica; Alina Rumiantseva e Zakhar Trofimov, Atleti Neutrali: 215.9201 punti, 119.1701 negli elementi e 96.7500 nell’impressione artistica.

Pelati e Ruggiero aggiungono così un altro argento al proprio percorso internazionale e confermano la crescita di un duo ormai stabilmente ai vertici europei e mondiali.