Gran Premio di Brno 2026, azzurri protagonisti dopo il primo giorno: oggi qualificazioni e finali

Alessandra Della Valle e Marika Patera guidano il Trap femminile, Damiana Paolacci è prima nello Skeet. Fabio Sollami secondo nella Fossa Olimpica e Francesco Bernardini terzo nello Skeet maschile.

Gli azzurri hanno occupato le prime posizioni delle classifiche provvisorie al termine della giornata inaugurale del Gran Premio Internazionale di Brno 2026, disputata ieri, sabato 1° agosto, sulle pedane dello Shooting Range Brno Soběšice.

La trasferta premio coinvolge gli specialisti italiani di Fossa Olimpica e Skeet protagonisti del Ranking Federale 2025. Dopo i primi 75 piattelli di qualificazione, l’Italia ha raccolto piazzamenti di rilievo in entrambe le specialità.

La competizione si concluderà oggi, domenica 2 agosto, con gli ultimi 50 piattelli delle qualificazioni e le successive finali.

Trap maschile, Sollami secondo e Mirabile quinto

Nella Fossa Olimpica maschile Fabio Sollami ha terminato la prima giornata in seconda posizione con 71 piattelli colpiti su 75.

L’atleta di Caltanissetta condivide il piazzamento con il polacco Tomasz Pasierbski. Al comando della classifica provvisoria c’è il ceco Jiří Lipták con 72/75.

Buona anche la prova di Riccardo Mirabile, portacolori delle Fiamme Azzurre, quinto con il punteggio di 70/75.

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Della Valle e Patera al comando nel Trap femminile

L’Italia occupa le prime due posizioni anche nella classifica femminile della Fossa Olimpica.

Alessandra Della Valle, delle Fiamme Oro, e Marika Patera, della Marina Militare, guidano a pari merito con 67/75.

Alle loro spalle si trova la slovacca Jana Špotáková, terza con 66 piattelli colpiti.

Skeet, Bernardini terzo dopo 75 piattelli

Nello Skeet maschile il miglior punteggio della prima giornata è stato realizzato dal polacco Kacper Baksalary, unico concorrente capace di chiudere le tre serie senza errori con 75/75.

Il ceco Tomáš Nýdrle occupa la seconda posizione con 74/75. Francesco Bernardini, delle Fiamme Oro, è terzo con 73/75, punteggio condiviso con i cechi Jakub Tomeček e Daniel Korčák.

Paolacci prima nello Skeet femminile

Damiana Paolacci ha chiuso al comando la prima parte della competizione femminile di Skeet. L’atleta delle Fiamme Oro ha totalizzato 72/75.

La ceca Barbora Šumová è seconda con 71/75, mentre Giada Longhi, anche lei delle Fiamme Oro, occupa provvisoriamente la terza posizione con 70/75.

Oggi gli ultimi piattelli e le finali

Il Gran Premio Internazionale di Brno si completerà oggi con altri 50 piattelli di qualificazione.

Al termine delle serie saranno definite le classifiche e gli atleti ammessi alle finali delle prove di Trap e Skeet.

La squadra italiana di Fossa Olimpica

Fabio Sollami, di Caltanissetta;

Alessio Sforzi, di Firenzuola;

Luca Miotto, Carabinieri, di Salò;

Riccardo Mirabile, Fiamme Azzurre, di Rufina;

Giacomo Tarchini, di Roma;

Simone Lorenzo Prosperi, Fiamme Oro, di Artena;

Valentina Panza, Carabinieri, di Rose;

Gaia Ragazzini, Carabinieri, di Lavezzola;

Guglielmina Chinaglia, di Bologna;

Giorgia Lenticchia, di Terni;

Marika Patera, Marina Militare, di Cento;

Alessandra Della Valle, Fiamme Oro, di Solaro.

La squadra italiana di Skeet

Emanuele Fuso, Esercito, di Spello;

Giancarlo Tazza, Fiamme Oro, di Caserta;

Francesco Bernardini, Fiamme Oro, di Fara in Sabina;

Cristian Ciccotti, Carabinieri, di Roma;

Andrea Lapucci, Fiamme Oro, di Monsummano Terme;

Andrea Galardini, Fiamme Oro, di Calenzano;

Damiana Paolacci, Fiamme Oro, di Roma;

Giada Longhi, Fiamme Oro, di Longone Sabino;

Valentina Sansone, di Arzachena;

Claudia Fortunati, di Roma.

Gli azzurri ripartono dunque oggi dalle posizioni di vertice conquistate nelle prime tre serie, con diverse possibilità di qualificazione alle finali del Gran Premio.