Tiro a Volo TV, Coppa del Mondo a Hangzhou: Erica Sessa settima nella finale del Trap

L’azzurra chiude con 7/10 dopo tre errori nei primi dieci piattelli. Successo per la francese Carole Cormenier nella gara protagonista su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Erica Sessa conclude al settimo posto la finale del Trap femminile nella tappa di Hangzhou della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo.

L’azzurra ha terminato la propria prova con 7/10, abbandonando la competizione dopo la prima fase a eliminazione. La vittoria è andata alla francese Carole Cormenier, capace di chiudere con 27 piattelli colpiti su 30.

La Coppa del Mondo di Hangzhou è protagonista su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. La tappa cinese si concluderà domani, martedì 28 luglio, con la prova di Trap Mixed Team.

Tre errori nei primi dieci piattelli per Sessa

Erica Sessa aveva conquistato la finale dopo aver superato lo shoot-off al termine delle qualificazioni, ma non è riuscita a trovare la necessaria continuità nella fase decisiva.

L’azzurra ha mancato il piattello inaugurale e ha commesso altri due errori in corrispondenza del quarto e del sesto tiro.

Con il punteggio di 7/10, Sessa ha concluso in settima posizione. Lo stesso risultato è stato ottenuto dalla statunitense Kayle Browning, eliminata però per prima e classificata ottava dopo aver commesso due errori consecutivi.

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Carole Cormenier conquista la vittoria

A imporsi è stata Carole Cormenier. La tiratrice francese ha condotto una gara di alto livello, rompendo complessivamente 27 piattelli sui 30 affrontati.

Cormenier ha quindi commesso soltanto tre errori durante l’intera finale, assicurandosi il successo nella prova individuale femminile.

Sul terzo gradino del podio è salita l’australiana Kiara Sioux-Lin con 22/25. Tutti i suoi errori sono arrivati nella quarta serie della finale, una fase complicata che non le ha comunque impedito di conquistare la medaglia.

Smith quarta davanti a Skinner e Akhatova

L’australiana Penny Smith ha chiuso al quarto posto con 18/20.

Quinta posizione per la statunitense Aeriel Alesse Skinner, eliminata con il punteggio di 11/15. Alle sue spalle si è classificata Alina Akhatova, atleta neutrale, sesta con 10/15.

Erica Sessa ha terminato settima davanti a Kayle Browning, completando così la graduatoria della finale a otto.

I risultati disponibili della finale

Carole Cormenier – 27/30 Kiara Sioux-Lin – 22/25 Penny Smith – 18/20 Aeriel Alesse Skinner – 11/15 Alina Akhatova – 10/15 Erica Sessa – 7/10 Kayle Browning – 7/10

Martedì il Trap Mixed Team su Tiro a Volo TV

La Coppa del Mondo di Hangzhou si concluderà martedì 28 luglio con la competizione di Trap Mixed Team.

L’ultimo appuntamento della tappa cinese potrà essere seguito su Tiro a Volo TV, il canale dedicato al tiro a volo della piattaforma OTT Sportface TV.