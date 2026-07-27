Mondiali di scherma, finale tutta italiana nel fioretto: Favaretto sfida Errigo per l’oro

A Hong Kong le azzurre superano in semifinale Yuka Ueno e Alina Poloziuk. Alle 13.30 il derby che assegnerà all’Italia il 125° titolo mondiale della propria storia.

L’Italia conquista oro e argento nella prova individuale di fioretto femminile ai Campionati Mondiali di scherma 2026 di Hong Kong. Martina Favaretto e Arianna Errigo hanno vinto le rispettive semifinali e si affronteranno alle ore 13.30 nella finale per il titolo iridato.

La giornata si concluderà quindi con una doppietta azzurra e con la certezza della 125ª medaglia d’oro dell’Italia nella storia dei Mondiali di scherma.

Favaretto supera Ueno 14-11

Martina Favaretto ha conquistato la finale battendo la giapponese Yuka Ueno con il punteggio di 14-11.

La ventiquattrenne veneta si è così assicurata almeno la medaglia d’argento e avrà la possibilità di giocarsi il titolo mondiale contro una compagna di Nazionale.

Errigo domina contro Poloziuk

Arianna Errigo ha raggiunto Favaretto nell’ultimo atto superando nettamente l’ucraina Alina Poloziuk.

La brianzola si è imposta per 15-7, conquistando un’altra finale mondiale a diciassette anni di distanza dalla prima medaglia iridata ottenuta ad Antalya nel 2009.

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Alle 13.30 il derby per il titolo

La finale del fioretto femminile sarà quindi interamente italiana:

Martina Favaretto-Arianna Errigo, ore 13.30

Qualunque sia il risultato, l’Italia chiuderà la prova con una medaglia d’oro e una d’argento.

Il 125° oro mondiale dell’Italia

La vittoria di Favaretto o Errigo rappresenterà la 125ª medaglia d’oro conquistata dall’Italia nella storia dei Campionati Mondiali di scherma.

Il traguardo arriverà esattamente un secolo dopo il primo titolo iridato italiano, ottenuto da Giorgio Chiavacci nel fioretto maschile a Budapest nel 1926.

Con i due podi assicurati a Hong Kong, il fioretto femminile azzurro raggiunge inoltre quota 98 medaglie complessive nella storia della rassegna mondiale.

I risultati delle semifinali

Martina Favaretto batte Yuka Ueno 14-11

Arianna Errigo batte Alina Poloziuk 15-7

La finale

Ore 13.30 – Martina Favaretto-Arianna Errigo