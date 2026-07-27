Tour de France, Armstrong incorona Pogacar: “È il migliore di tutti i tempi”

Dopo il quinto trionfo dello sloveno alla Grande Boucle, l’ex ciclista statunitense lo definisce il GOAT: “Avrebbe fatto a pezzi anche me”.

Il quinto successo di Tadej Pogacar al Tour de France ha alimentato ulteriormente il dibattito sul posto occupato dallo sloveno nella storia del ciclismo. Tra coloro che lo considerano già il migliore di sempre c’è anche Lance Armstrong.

L’ex corridore statunitense, vincitore sul campo di sette edizioni consecutive della Grande Boucle prima della cancellazione dei risultati e della squalifica a vita per doping, ha esaltato Pogacar nel corso del proprio podcast.

Secondo Armstrong, la capacità del campione sloveno di essere competitivo su qualsiasi terreno lo rende un atleta senza precedenti.

Armstrong: “Pogacar può fare tutto”

«Pogacar è il migliore di tutti i tempi. Può fare tutto, lo abbiamo visto fino a oggi», ha dichiarato Armstrong.

L’ex ciclista ha sottolineato la versatilità dello sloveno, capace di imporsi in pianura, sul pavé e in montagna, oltre che nelle grandi corse a tappe e nelle classiche.

«Quando mette il dorsale, non importa se in pianura, sul pavé o in montagna, in qualsiasi momento dell’anno, lui vuole gareggiare. È semplicemente il migliore di tutti i tempi», ha aggiunto.

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“Questo ragazzo è il GOAT”

Armstrong ha poi accantonato qualsiasi confronto con la propria carriera, sostenendo che la superiorità mostrata da Pogacar non lasci spazio a dubbi.

«Spesso la gente vuole parlare con me della mia carriera, della mia storia al Tour e della posizione che occupo. Non importa, questo ragazzo è il GOAT».

L’ex corridore statunitense ha evidenziato soprattutto la sensazione di controllo trasmessa da Pogacar anche nei momenti di maggiore dominio.

«Lo guardiamo correre ed essere così dominante e allo stesso tempo in controllo», ha spiegato.

Il confronto diretto con Armstrong

Il passaggio più netto è arrivato quando Armstrong ha immaginato un confronto tra il Pogacar attuale e se stesso nel periodo delle proprie vittorie al Tour.

«Questo ragazzo avrebbe fatto a pezzi Lance Armstrong. Dico sul serio», ha affermato.

Secondo lo statunitense, il dominio dello sloveno potrebbe ridurre l’incertezza nelle corse di tre settimane, ma questo non cambia il giudizio sul suo valore.

«Forse non è la cosa più divertente da vedere in una corsa di tre settimane, ma è un fatto. È il migliore di sempre e direi che è anche l’atleta più dominante al mondo», ha concluso Armstrong.

Il quinto trionfo al Tour de France rafforza così ulteriormente la candidatura di Pogacar nel confronto con i più grandi campioni della storia del ciclismo.