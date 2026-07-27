Mondiali di scherma, Favaretto ed Errigo già a medaglia nel fioretto

Le due azzurre conquistano il podio a Hong Kong e portano a cinque il bottino dell’Italia nelle prime tre giornate. Favaretto affronterà Ueno, Errigo sfiderà Poloziuk.

L’Italia conquista altre due medaglie ai Campionati Mondiali Assoluti di scherma 2026 di Hong Kong. Nell’ultima giornata dedicata alle gare individuali, Martina Favaretto e Arianna Errigo hanno raggiunto le semifinali del fioretto femminile e sono quindi già certe di salire sul podio.

Il bilancio della spedizione azzurra sale così a cinque medaglie nelle prime tre giornate della rassegna iridata.

Favaretto tornerà in pedana alle ore 12 italiane contro la giapponese Yuka Ueno. Alle 12.25 sarà invece il turno di Errigo, opposta all’ucraina Alina Poloziuk.

Sesta medaglia mondiale per Favaretto

Per Martina Favaretto si tratta della sesta medaglia iridata della carriera e della terza ottenuta in una prova individuale.

La ventiquattrenne veneta proverà ora a raggiungere la finale affrontando Yuka Ueno. Il podio è già assicurato, ma l’obiettivo sarà proseguire il cammino verso il titolo mondiale.

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Errigo ancora sul podio a 38 anni

Arianna Errigo conquista la ventiquattresima medaglia della propria carriera ai Campionati Mondiali, l’undicesima a livello individuale.

La campionessa brianzola torna sul podio iridato a 38 anni, diciassette anni dopo la prima medaglia conquistata ad Antalya nel 2009.

In semifinale affronterà Alina Poloziuk, che nel turno precedente ha eliminato un’altra italiana, Martina Batini.

Batini e Cristino ai piedi del podio

L’Italia ha sfiorato la possibilità di portare tutte e quattro le fiorettiste nei turni conclusivi della competizione.

Martina Batini ha terminato la gara in quinta posizione dopo essere stata sconfitta nei quarti di finale dall’ucraina Poloziuk.

Sesto posto per Anna Cristino, eliminata nel derby azzurro da Arianna Errigo.

Il fioretto femminile italiano chiude quindi i quarti di finale con due atlete già a medaglia e altre due immediatamente alle spalle del podio.

Gli orari delle semifinali

Ore 12.00: Martina Favaretto-Yuka Ueno

Ore 12.25: Arianna Errigo-Alina Poloziuk

Sciabola maschile, Gallo chiude al 28° posto

Nella prova individuale di sciabola maschile, il miglior risultato italiano è stato ottenuto da Michele Gallo, che ha concluso la competizione in ventottesima posizione.

Pietro Torre, Cosimo Bertini e Matteo Neri sono stati invece eliminati al primo turno.

Torre ha terminato il Mondiale al 39° posto, Bertini al 42° e Neri al 49°.

Cinque medaglie azzurre in tre giornate

Le medaglie già assicurate da Favaretto ed Errigo portano a cinque il totale dell’Italia al termine del programma individuale.

Le due fiorettiste proveranno ora a trasformare il podio già certo in un risultato ancora più prestigioso nelle semifinali in programma a partire dalle ore 12 italiane.

I piazzamenti italiani nel fioretto femminile

Martina Favaretto – semifinalista, già a medaglia

Arianna Errigo – semifinalista, già a medaglia

5. Martina Batini

6. Anna Cristino

I piazzamenti italiani nella sciabola maschile

Michele Gallo Pietro Torre Cosimo Bertini Matteo Neri

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Mondiali scherma, Favaretto ed Errigo in semifinale

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Martina Favaretto e Arianna Errigo sono in semifinale nel fioretto femminile ai Mondiali di Hong Kong e assicurano altre due medaglie all’Italia.

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🤺 Altre due medaglie per l’Italia ai Mondiali di scherma di Hong Kong.

Martina Favaretto e Arianna Errigo raggiungono le semifinali del fioretto femminile e sono già certe del podio. Alle 12 Favaretto affronterà Yuka Ueno, mentre alle 12.25 Errigo sfiderà Alina Poloziuk.

Il bottino azzurro sale a cinque medaglie nelle prime tre giornate.

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🤺 Favaretto ed Errigo sono in semifinale e già a medaglia ai Mondiali di Hong Kong.

⏰ 12.00 Favaretto-Ueno

⏰ 12.25 Errigo-Poloziuk

🇮🇹 Cinque medaglie azzurre nelle prime tre giornate.

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