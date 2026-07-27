F1, McLaren torna in corsa per il Mondiale? Arrivano altri due aggiornamenti

Andrea Stella lo aveva promesso. La McLaren ha portato il primo di tre aggiornamenti prima del termine della stagione. Altri due pacchetti in arrivo in Olanda e a Singapore per tornare al vertice.

F1, la McLaren c’è: torna in corsa per vincere il Mondiale?

La McLaren domina il Gran Premio d’Ungheria 2026 con Lando Norris, tornato al successo grazie agli sviluppi. Il ritiro di Oscar Piastri solleva però dubbi sulla tenuta della vettura. La scuderia di Woking sfrutta il 1° dei 3 pacchetti di aggiornamenti previsti e centra subito la vittoria.

Lando Norris conquista la pole position e vince la gara all’Hungaroring, imponendo un ritmo inarrivabile per tutti. Alla vigilia la Ferrari gode dei favori del pronostico, ma le novità introdotte sulla monoposto inglese ribaltano le gerarchie in pista. Il team principal Andrea Stella conferma che le modifiche hanno garantito un vantaggio di alcuni decimi di secondo al giro. Il manager esprime grande sorpresa per l’entità del miglioramento, rivelatosi superiore alle aspettative del muretto. La scuderia britannica tornerà quindi a lottare per il Mondiale, proprio come promesso.

Questo campionato si deciderà sulla corsa agli sviluppi, una dinamica inevitabile con il nuovo e importante regolamento del 2026. Le squadre di vertice per tutta la stagione hanno affinato le metodologie di lavoro e portano in pista componenti subito efficaci, ma i tecnici continuano a lavorare.

La crescita di Norris e la questione affidabilità

Per Antonelli ora la McLaren è un pericolo, o un vantaggio. Avere più vetture in grado di vincere ogni GP potrebbe essere un’arma per il pilota italiano visto il vantaggio in classifica, ma basterà?

Certo, una McLaren così competitiva fa paura, anche grazie al motore Mercedes ma, nonostante il successo, il fine settimana ungherese registra anche un campanello d’allarme per McLaren.

Oscar Piastri si ferma in pista a causa di un guasto alla Power Unit. Il ritiro allarma fortemente il team campione in carica, costretto a risolvere in fretta le continue noie meccaniche. La questione legata ai guasti del motore rappresenta un fattore estremamente delicato. Andrea Stella ammette che la squadra dovrà intervenire rapidamente sull’affidabilità per evitare nuovi cedimenti.

Mentre il propulsore preoccupa, le prestazioni di Lando Norris offrono solide certezze. Il campione del mondo in carica ha mostrato grande velocità in questa stagione, anche quando la vettura non assecondava il suo livello di guida. Secondo Stella, il britannico ha sempre lavorato al massimo e solo in Ungheria ha raccolto i frutti di un percorso di crescita iniziato lo scorso anno, dopo il la prima metà di campionato. Oggi Norris per McLaren risulta più veloce. Al contrario, l’australiano deve ancora lavorare molto per adattarsi alle vetture del 2026.