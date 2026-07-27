Tiro a Volo TV, Coppa del Mondo a Hangzhou: Fabbrizi, Pellielo e Sessa in finale nel Trap

Tre azzurri superano le qualificazioni nelle prove individuali: Massimo Fabbrizi e Giovanni Pellielo tra gli uomini, Erica Sessa nella gara femminile. Le finali sono in diretta su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Tre azzurri conquistano l’accesso alle finali individuali del Trap nella tappa di Hangzhou della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. Massimo Fabbrizi e Giovanni Pellielo hanno superato le qualificazioni nella competizione maschile, mentre Erica Sessa ha centrato uno degli otto posti disponibili tra le donne.

Le fasi decisive della competizione cinese possono essere seguite in diretta su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Fabbrizi perfetto nelle ultime due serie

Massimo Fabbrizi ha completato una seconda giornata di qualificazione senza commettere errori. L’azzurro ha firmato due serie da 25/25, portando il proprio totale a 124/125.

Lo stesso punteggio è stato ottenuto dal rappresentante del Qatar Angelo Scalzone. Nello shoot-off per determinare l’ordine di ingresso in finale, il tiratore qatariota è riuscito a conquistare la prima postazione, dimostrandosi più continuo dell’italiano.

Aveva raggiunto quota 124/125 anche il cinese Jianxiang Gao, presente però soltanto ai fini del ranking e quindi non eleggibile per la finale.

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Pellielo supera lo spareggio

Accesso alla finale anche per Giovanni Pellielo. Il veterano azzurro ha mancato un solo piattello nelle ultime due serie e ha terminato le qualificazioni con 122/125.

Il punteggio era condiviso da otto tiratori, rendendo necessario uno shoot-off particolarmente affollato. Pellielo è riuscito a mantenere la necessaria precisione e a ottenere il pass per l’ultimo atto.

Insieme all’italiano hanno superato lo spareggio anche il taiwanese Yang Kun-Pi e William Honton. In finale saranno presenti inoltre l’indiano Bhowneesh Mendiratta e lo statunitense Jack Brosseau.

Il cinese Gao Ying aveva invece ottenuto direttamente la qualificazione con 123/125.

De Filippis eliminato con 122/125

Mauro De Filippis ha concluso le qualificazioni con lo stesso punteggio di Pellielo, 122/125, ma non è riuscito a conquistare uno degli otto posti disponibili per la finale.

L’azzurro termina così la propria prova individuale nonostante un risultato che lo aveva mantenuto in corsa fino agli spareggi decisivi.

Erica Sessa conquista la finale femminile

Ottime notizie anche dalla gara femminile, dove Erica Sessa è riuscita a superare lo shoot-off e a qualificarsi per la finale a otto.

L’azzurra non aveva commesso errori nella quarta serie, chiusa con un perfetto 25/25. Nella quinta e ultima frazione ha però mancato tre piattelli, ritrovandosi in un gruppo di quattro tiratrici chiamate allo spareggio.

Sessa si è dimostrata la più continua del gruppo e ha conquistato la postazione numero tre per la finale.

Insieme alla portacolori italiana hanno superato lo shoot-off le statunitensi Rachel Tozier e Kayle Browning e Alina Akhatova, presente come atleta neutrale.

Grioni si ferma allo spareggio

Martina Grioni ha chiuso le qualificazioni con il punteggio complessivo di 118/125.

L’azzurra ha commesso un errore nella quarta serie e due nella quinta, riuscendo comunque a restare in corsa per la finale. Il suo cammino si è però interrotto allo shoot-off.

Hanno ottenuto la qualificazione anche Penny Smith, la statunitense Aeriel Alease Skinner e Kiara Sioux-Lin.

Iezzi fuori dalla finale

Niente da fare per Iezzi, che ha terminato le qualificazioni con dieci piattelli mancati complessivamente.

Nella seconda giornata aveva chiuso le ultime due serie con 23/25 e 24/25, risultati che non sono però bastati per recuperare il terreno perduto nella prima parte della gara.

L’Italia si presenterà quindi alle finali con Massimo Fabbrizi e Giovanni Pellielo nel Trap maschile ed Erica Sessa nella prova femminile. Gli assalti decisivi di Hangzhou saranno trasmessi in diretta su Tiro a Volo TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Gli italiani qualificati alle finali

Trap maschile

Massimo Fabbrizi – 124/125

Giovanni Pellielo – 122/125

Trap femminile

Erica Sessa – qualificata dopo lo shoot-off

Gli altri risultati azzurri

Mauro De Filippis – 122/125, eliminato

Martina Grioni – 118/125, eliminata allo shoot-off

Iezzi – dieci errori complessivi, eliminata