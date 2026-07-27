Campionati Italiani ciclismo su pista: oggi il via alle 13:30, la diretta su SportfaceTV

Cominciano oggi a San Francesco al Campo i Campionati Italiani Assoluti su pista. Oggi inizia lo spettacolo tricolore in diretta integrale su SportfaceTv.

Oggi al Velodromo Francone 1ª giornata di gare

Il Velodromo Francone di San Francesco al Campo (Torino) festeggia oggi i suoi 30 anni ospitando per la 3ª volta la massima rassegna nazionale dei Campionati Italiani Assoluti.

Il programma comincia ufficialmente oggi, 27 luglio 2026, alle ore 13:30 con la nostra diretta. Le procedure però cominceranno alle ore 10 con la verifica licenze e proseguiranno alle ore 12 con la riunione tecnica. Dalle ore 13 partono le qualificazioni e le finali per Scratch, Velocità a Squadre e Inseguimento a Squadre, coinvolgendo atleti Juniores ed Elite maschili e femminili.

In serata, l’impianto piemontese cambia veste per accogliere la cerimonia di inaugurazione e il gran galà. L’evento serale include l’esibizione di comici noti provenienti da Zelig e Colorado, unendo lo sport all’intrattenimento.

Il calendario e l’assegnazione dei titoli

Da domani 28 luglio al 31 luglio 2026, si entra subito nel vivo con 4 giornate di competizioni ininterrotte, dal mattino alla sera.

La competizione assegna 44 titoli nazionali tra le categorie Juniores e Open. Il nome di spicco resta Francesco Lamon, già oro olimpico a Tokyo e campione iridato a Roubaix, il quale cerca il successo in molteplici specialità, tra cui l’americana con Michele Scartezzini e l’inseguimento a squadre insieme a Davide Boscaro, Niccolò Galli e Renato Favero. Il ciclista azzurro prepara i Mondiali in Cina di ottobre. Tutto da vivere anche il duello tra Mattia Predomo, reduce da 2 ori continentali Under 23 a Cottbus, e Stefano Minuta.

In campo femminile, la 26enne Martina Fidanza, detentrice di 6 ori iridati, affronta un programma intensissimo con l’obiettivo di superare i 5 titoli conquistati proprio su questa pista nel 2022. La campionessa condividerà l’inseguimento a squadre con Martina Alzini, scendendo in pista con la maglia iridata di specialità, per poi sfidare la stessa Alzini, Rachele Barbieri e la torinese Anita Baima nello scratch.

Tra gli Juniores, attesa per la trentina Agata Campana nelle prove endurance e per il velocista Filippo Cusumano, che arriva con in tasca il record italiano di 9″991 nei 200 metri lanciati.

La chiusura della rassegna, invece, sarà il 30 luglio una volta distribuiti anche i titoli per l’Inseguimento Individuale, il Km da fermo e la Madison.

La diretta su SportfaceTV

L’accesso alle tribune per i tifosi rimane gratuito per l’intera manifestazione, in maniera tale da permettere al pubblico di ammirare il top del ciclismo azzurro a costo zero.

I tifosi che non avranno modo di arrivare a Torino avranno però a disposizione una valida alternativa. La nostra piattaforma SportfaceTv trasmette infatti l’evento in diretta da oggi:

QUI IL LINK DELLA DIRETTA

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