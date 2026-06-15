VNL 2026, Italia da applausi: gli azzurri superano gli Stati Uniti al tie-break

La Nazionale di Ferdinando De Giorgi chiude la prima settimana di Volleyball Nations League con una vittoria prestigiosa contro gli Stati Uniti. A Ottawa finisce 3-2 dopo una sfida intensa e spettacolare. Protagonista Luca Porro con 24 punti.

L’Italia chiude nel migliore dei modi la prima settimana della Volleyball Nations League 2026. Alla The Arena at TD Place di Ottawa, gli azzurri guidati da Ferdinando De Giorgi hanno superato gli Stati Uniti per 3-2 al termine di una sfida combattuta e ricca di emozioni, conquistando la terza vittoria nel torneo e consolidando la propria posizione nelle zone alte della classifica.

Dopo oltre due ore di gioco, la formazione tricolore si è imposta con il punteggio di 25-18, 15-25, 25-19, 18-25, 15-10, confermando i progressi mostrati nel corso della settimana canadese.

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Porro trascina gli azzurri

Grande protagonista della serata è stato Luca Porro. Lo schiacciatore di Modena Volley ha chiuso la propria prestazione con 24 punti, impreziositi da un eccellente 68% in attacco, due muri vincenti e tre ace.

La sua continuità offensiva ha rappresentato uno dei fattori decisivi in una partita caratterizzata da continui cambi di inerzia e da un livello tecnico particolarmente elevato.

De Giorgi: “Successo molto importante”

Al termine della gara il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha sottolineato l’importanza del risultato ottenuto contro una delle nazionali più competitive del panorama internazionale.

“Una partita importantissima. In VNL contano prima il numero di vittorie e poi i punti, quindi aver portato a casa un successo al tie-break con gli Stati Uniti è molto importante. Abbiamo vinto una partita contro una squadra indubbiamente forte e questo significa molto”.

Il tecnico azzurro ha inoltre evidenziato la crescita mostrata dalla squadra nel corso della settimana.

“In questa settimana di partite abbiamo assistito a una crescita generale delle squadre medio-forti, perché giocano una buona pallavolo con tanta intensità. Per primeggiare occorre qualità nel fare le cose. Dal punto di vista tecnico devo dire che i ragazzi sono stati bravi, perché questa prima pool è stata in costante crescita per prestazioni e qualità”.

La chiave? Restare lucidi nei momenti difficili

Anche Luca Porro ha analizzato una sfida che si è rivelata esattamente come previsto alla vigilia.

“È stata la partita che ci aspettavamo, cioè lunga e combattuta. Loro sono una squadra molto forte e fisica e ci hanno messo in difficoltà soprattutto con il servizio. Siamo stati bravi a rimanere lì con la testa e a chiudere bene al tie-break”.

Secondo lo schiacciatore azzurro, la differenza è stata soprattutto mentale.

“La chiave del successo è stata la testa e la capacità di rimanere concentrati, soprattutto in ricezione”.

Bilancio positivo per l’Italia

L’Italia lascia Ottawa con un bilancio decisamente incoraggiante. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Francia allenata da Andrea Giani, gli azzurri hanno infilato tre successi consecutivi contro Germania, Turchia e Stati Uniti.

Un percorso che consente alla formazione di De Giorgi di guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti della Volleyball Nations League, forte di una squadra giovane ma già capace di competere ad alto livello contro avversari di assoluto valore.

Quella ottenuta contro gli Stati Uniti è inoltre la 52esima vittoria italiana nei 93 precedenti disputati contro la nazionale a stelle e strisce.