VNL 2026, Velasco sceglie le 14 azzurre per Brasilia: l’Italia parte all’assalto della Nations League

Le campionesse del mondo e detentrici delle ultime due edizioni della Volleyball Nations League sono pronte per l’esordio in Brasile. Julio Velasco ha ufficializzato le 14 convocate per la prima settimana di gare, con l’obiettivo di proseguire una straordinaria striscia di 36 vittorie consecutive.

L’Italia della pallavolo femminile è pronta a tornare in campo. Dopo le settimane di preparazione scandite dai test match di Biella e Novara e dal torneo di Genova, il commissario tecnico Julio Velasco ha ufficializzato le 14 atlete che prenderanno parte alla prima settimana della Volleyball Nations League 2026, in programma a Brasilia dal 3 al 7 giugno.

Le azzurre, campionesse del mondo in carica e vincitrici delle ultime due edizioni della VNL, partiranno domenica 31 maggio alla volta del Brasile per affrontare Bulgaria, Olanda, Turchia e Brasile nella Pool 2 ospitata al Nilson Nelson Arena.

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L’obiettivo è proseguire una serie storica

L’Italia arriva all’appuntamento forte di una striscia impressionante di 36 vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali, iniziata durante la seconda settimana della VNL 2024 a Macao.

Da quel momento le azzurre hanno conquistato la Volleyball Nations League 2024, l’oro olimpico ai Giochi di Parigi 2024, la VNL 2025 e il Mondiale 2025, costruendo uno dei cicli più vincenti della storia recente della pallavolo internazionale.

Le 14 convocate di Velasco

Per la trasferta brasiliana il ct ha scelto un gruppo che mescola esperienza e rinnovamento.

Palleggiatrici

Carlotta Cambi (capitano)

Francesca Scola

Schiacciatrici

Stella Nervini

Loveth Omoruyi

Gaia Giovannini

Ekaterina Antropova

Centrali

Denise Meli

Yasmina Akrari

Linda Nwakalor

Linda Manfredini

Opposti

Merit Adigwe

Binto Diop

Liberi

Ilaria Spirito

Eleonora Fersino

Esordio contro la Bulgaria

L’avventura brasiliana dell’Italia inizierà mercoledì 3 giugno alle 21.30 italiane contro la Bulgaria.

Successivamente le azzurre affronteranno:

Italia-Olanda : 6 giugno ore 1.00

: 6 giugno ore 1.00 Italia-Turchia : 6 giugno ore 20.30

: 6 giugno ore 20.30 Brasile-Italia: 7 giugno ore 19.30

Le partite in diretta

Tutte le gare dell’Italia saranno trasmesse in diretta su DAZN, mentre l’intera Volleyball Nations League sarà disponibile anche sulla piattaforma streaming VBTV.

Uno sguardo alle Finals

Dopo la tappa di Brasilia, il percorso delle azzurre proseguirà con le settimane di gara a Pasay City nelle Filippine e a Hong Kong, prima delle eventuali Finals in programma dal 22 al 26 luglio a Macao, in Cina.

L’obiettivo è chiaro: confermarsi ai vertici mondiali e continuare una serie vincente che dura ormai da due stagioni.