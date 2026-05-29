Presentati in Campidoglio i Campionati Italiani Frecciarossa di Scherma Olimpica e Paralimpica “Roma 2026”

Il Presidente federale Mazzone: “Un’edizione speciale, spettacolare e inclusiva”. Domani in pedana il fioretto assoluto con finali al Pincio

“È un’edizione speciale, spettacolare e inclusiva”. Con queste parole, nella conferenza stampa tenutasi nella splendida location della Sala delle Bandiere in Campidoglio, il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, ha presentato i Campionati Italiani Frecciarossa di Scherma Olimpica e Paralimpica “Roma 2026”, al via domani alla Fiera di Roma, con le prime gare individuali dedicate al fioretto, e fasi finali dalle ore 20 a Terrazza del Pincio in diretta su Rai Sport.

“È una grande emozione riportare la kermesse tricolore nella Capitale dopo dieci anni, nella doppia sede della Fiera di Roma e della Terrazza del Pincio. Ringrazio l’assessore Alessandro Onorato per aver accolto questa sfida incredibile con lungimiranza e visione. Spero che per la scherma questo sia il primo di tanti grandi eventi, inaugurando il percorso che condurrà verso i Mondiali Giovani e Cadetti di Roma 2028. Un grazie a Trenitalia, avere Frecciarossa come title sponsor è un valore aggiunto, così come è fondamentale il supporto del Ministero per lo Sport, del CIP e del CONI. È un onore per la scherma essere, grazie a questo gioco di squadra, un’eccellenza italiana”, ha aggiunto il presidente Mazzone.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Così Alessandro Onorato, Assessore allo sport, turismo, grandi eventi e moda di Roma Capitale: “Ringrazio il presidente Mazzone e la FIS per aver portato un evento così importante a Roma, dove grazie ai grandi eventi sportivi è come ospitare sempre un’Olimpiade. Lo sport ha dato un impulso straordinario al turismo nella Capitale e questo evento da 1300 atleti partecipanti dà una spinta ulteriore, con il valore dell’inclusività ad arricchire una kermesse di cui siamo orgogliosi. La scherma al Pincio sarà una vetrina meravigliosa”.

Il Capo Dipartimento per lo Sport, Flavio Siniscalchi, dopo aver portato il saluto del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha commentato: “La Federscherma ha fatto grandi passi avanti in questi anni non solo per gli strepitosi risultati agonistici, nel solco di una tradizione storica, ma anche per la promozione e i progetti sociali. Questo evento è un biglietto da visita incredibile. E la cornice del Pincio sarà speciale”.

Marco Giunio De Sanctis, Presidente Comitato Italiano Paralimpico, ha poi evidenziato: “Sono testimone dell’evoluzione della scherma paralimpica e del lavoro di una Federazione integrata che è un esempio di lungimiranza per lo sport italiano. Farò di tutto per supportare al massimo la scherma e sono fiero di vedere dei Campionati così inclusivi, con il record di partecipanti alle gare paralimpiche, segno di un movimento in grande crescita, che offriranno un grande spettacolo”.

Simone Gorini, Direttore Operations AV Trenitalia, ha sottolineato: “Per Trenitalia e Frecciarossa essere al fianco della Federazione Italiana Scherma significa sostenere un’eccellenza dello sport italiano che rappresenta valori nei quali ci riconosciamo pienamente: spirito di squadra, determinazione, precisione e ricerca continua della performance. Crediamo nello sport come strumento di connessione sociale e valorizzazione dei territori, proprio come il treno ogni giorno unisce persone, città ed esperienze lungo tutto il Paese”.

Di grande impatto le testimonianze dei grandi atleti della scherma azzurra: campionesse olimpiche Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio, la capitana della Nazionale paralimpica Loredana Trigilia e i campioni della spada non vedenti Roberto Remoli e Silvia Tombolini hanno raccontato “l’emozione e la felicità di un Campionato Italiano a Roma, in una cornice speciale, che darà la possibilità a tanta gente di scoprire il fascino e la bellezza di questo sport inclusivo e spettacolare”.

Proprio le olimpioniche azzurre, con il Presidente federale Luigi Mazzone, il Vicepresidente Francesco Montini e il Presidente onorario Giorgio Scarso, accompagnati da Vincenzo De Bartolomeo (Comex della Confederazione Europea) e altre autorità sportive e militari, hanno deposto un omaggio floreale nei Giardini di Sisto IV sulle lapidi che ricordano le medaglie d’oro della scherma italiana, conquistate dalle squadre maschili di fioretto e spada, ai Giochi di Berlino 1936. “Un doveroso momento di memoria tra passato, presente e futuro del nostro sport”, ha ricordato il presidente Mazzone dinanzi alle incisioni dei nomi dei fiorettisti Giorgio Bocchino, Manlio Di Rosa, Giulio Gaudini, Gioacchino Guaragna, Gustavo Marzi e Ciro Verratti, e degli spadisti Giancarlo Brusati, Giancarlo Cornaggia-Medici, Edoardo Mangiarotti, Alfredo Pezzana, Saverio Ragno e Franco Riccardi.

Da domani, dunque, si comincia: 1300 atleti in tutto (compresi anche i Giovani e Cadetti già impegnati in Fiera), di cui 142 partecipanti alle gare di scherma paralimpica e 50 della spada non vedenti. In pedana 15 medagliati ai Giochi Olimpici (per un totale di 23 medaglie vinte alle Olimpiadi) e quattro medagliati ai Giochi Paralimpici (sono 9 in tutto le medaglie delle Paralimpiadi).

La prima giornata sarà dedicata al fioretto individuale, domenica invece il fioretto a squadre; l’1 e il 2 giugno di scena la sciabola, poi la spada il 3 e il 4: in tutti i sei giorni, dopo le eliminatorie presso la Fiera di Roma, finali per le medaglie al Pincio dove il 4 sarà di scena anche il programma paralimpico, con tutte le altre gare di scherma in carrozzina e non vedenti previste in Fiera dal 4 al 6 giugno. Per otto giorni consecutivi, da domani, i Campionati Italiani Frecciarossa di Scherma Olimpica e Paralimpica “Roma 2026” saranno trasmessi in diretta e in esclusiva su Rai Sport.

IL CALENDARIO COMPLETO DI “ROMA 2026”

Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa 2026

Sabato 30 maggio (diretta RAI Sport dalle ore 20.00)

Fioretto maschile individuale – inizio ore 10.15 / fasi finali ore 20.00

Fioretto femminile individuale – inizio ore 11.20 / fasi finali ore 20.00

Domenica 31 maggio (diretta RAI Sport dalle ore 20.00)

Fioretto femminile a squadre serie A1 – inizio ore 09.00 / finale ore 20.00

Fioretto maschile a squadre serie A1 – inizio ore 09.00 / finale ore 20.00

Lunedì 1° giugno (diretta RAI Sport dalle ore 20.00)

Sciabola maschile individuale – inizio ore 12.30 / fasi finali ore 20.00

Sciabola femminile individuale – inizio ore 13.30 / fasi finali ore 20.00

Martedì 2 giugno (diretta RAI Sport dalle ore 19.00)

Sciabola maschile a squadre serie A1 – inizio ore 09.00 / finale ore 19.00

Sciabola femminile a squadre serie A1 – inizio ore 09.00 / finale ore 19.00

Mercoledì 3 giugno (diretta RAI Sport dalle ore 20.00)

Spada maschile individuale – inizio ore 10.45 / fasi finali ore 20.00

Spada femminile individuale – inizio ore 11.30 / fasi finali ore 20.00

Giovedì 4 giugno (diretta RAI Sport dalle ore 19.30)

Spada maschile serie A1 – inizio ore 09.00 / finale ore 19.30

Spada femminile serie A1 – inizio ore 09.00 / finale ore 19.30

Finale fioretto maschile paralimpico cat.A in diretta serale RAI

Campionati Italiani Frecciarossa Paralimpici e Non Vedenti 2026

Giovedì 4 giugno 2026 (diretta Assalto TV dalle ore 12.00)

Fioretto Maschile a SQ. – inizio ore 09:00

Fioretto Femminile Cat. A, B – inizio ore 09:00

Fioretto Maschile Cat. A, B, C – inizio ore 12:00

Fioretto Femminile Cat. C – inizio ore 12:00

Venerdì 5 giugno 2026 (diretta RAI Sport dalle ore 15.15)

Spada Femminile Non Vedenti – inizio ore 09:00

Spada Maschile Cat. A, B – inizio ore 09:00

Spada Femminile Cat. A, B – inizio ore 12:30

Sabato 6 giugno 2026 (diretta RAI Sport dalle ore 15.15)

Spada Maschile a SQ. – inizio ore 09:00

Spada Maschile Non Vedenti – inizio ore 09:00

Spada Femminile Cat. C – inizio ore 09:00

Spada Maschile Cat. C – inizio ore 11:30

Sciabola Femminile Cat. A, B – inizio ore 12:30

Sciabola Maschile Cat. A, B – inizio ore 12:30