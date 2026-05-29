Giro d’Italia Women 2026, Longo Borghini contro Vollering e non solo: favorite e outsider per la Maglia Rosa

La campionessa uscente Elisa Longo Borghini va a caccia del terzo trionfo consecutivo, ma la grande favorita resta Demi Vollering. Al via anche Marlen Reusser, Anna van der Breggen e tante outsider pronte a inserirsi nella lotta per il podio.

Il Giro d’Italia Women 2026 si prepara a regalare una delle edizioni più competitive degli ultimi anni. Il percorso, con una cronoscalata, le Dolomiti, il Colle delle Finestre e l’arrivo a Sestriere, sembra disegnato per le grandi scalatrici e promette una battaglia aperta fino all’ultima tappa.

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Vollering è la donna da battere

Se c’è una favorita numero uno per la conquista della Maglia Rosa, il nome è quello di Demi Vollering. L’olandese arriva al Giro forte di una stagione straordinaria e con l’obiettivo di aggiungere la Corsa Rosa a un palmarès già ricchissimo.

Le caratteristiche del percorso sembrano adattarsi perfettamente alle sue qualità: la cronoscalata del Nevegal, le lunghe ascese dolomitiche e il Colle delle Finestre rappresentano un terreno ideale per una delle migliori scalatrici del panorama mondiale.

Longo Borghini cerca il tris

L’Italia punta tutto su Elisa Longo Borghini, vincitrice delle ultime due edizioni del Giro Women. La piemontese conosce meglio di chiunque altro i meccanismi della corsa e proverà a scrivere un’altra pagina di storia, conquistando il terzo successo consecutivo.

Nonostante una primavera non semplicissima, la portacolori della UAE Team ADQ resta una delle atlete più complete del gruppo e potrà contare su una squadra particolarmente competitiva nelle tappe decisive.

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Reusser e Van der Breggen osservate speciali

Tra le principali rivali ci sarà anche Marlen Reusser, protagonista nel 2025 e tra le migliori interpreti mondiali delle prove contro il tempo. Molto dipenderà dalla sua condizione fisica, ma se dovesse arrivare al meglio potrebbe rappresentare una minaccia concreta per tutte.

Occhi puntati anche su Anna van der Breggen, autentica leggenda della Corsa Rosa con quattro successi in carriera. L’esperienza dell’olandese potrebbe fare la differenza soprattutto nelle giornate più tattiche e complicate.

Le outsider che possono sorprendere

Dietro le grandi favorite si nasconde un gruppo di atlete pronte a inserirsi nella lotta per il podio.

Tra i nomi più interessanti figurano la giovane canadese Isabella Holmgren, già protagonista nelle corse a tappe internazionali, la francese Marion Bunel, reduce da risultati importanti, e l’azzurra Monica Trinca Colonel, considerata una delle possibili sorprese della corsa.

Attenzione anche a Niamh Fisher-Black, Antonia Niedermaier e Urška Žigart, atlete che potrebbero approfittare delle tappe di montagna per guadagnare posizioni preziose in classifica generale.

Un Giro aperto fino all’ultimo giorno

La combinazione tra cronoscalata, grandi montagne e una tappa finale tutt’altro che scontata lascia prevedere una corsa molto combattuta. Sulla carta Vollering parte con i favori del pronostico, ma Longo Borghini ha già dimostrato di sapersi esaltare sulle strade del Giro e resta la principale candidata a contrastare l’assalto dell’olandese.

Alle loro spalle, però, c’è un gruppo di avversarie di altissimo livello pronto a trasformare il Giro Women 2026 in una delle edizioni più spettacolari degli ultimi anni.