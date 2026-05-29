Calciomercato – L’Originale – L’edizione estiva 2026 da lunedì 1° giugno su Sky e in streaming su NOW

Dal 1° giugno torna su Sky e NOW lo storico programma dedicato alle trattative di mercato. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna guideranno un tour che attraverserà Sardegna, Toscana, Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Capri.

L’estate del calcio riparte da uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati. Da lunedì 1° giugno torna infatti “Calciomercato – L’Originale”, il programma simbolo delle serate estive di Sky Sport che quest’anno celebra la sua ventiduesima edizione.

Ancora una volta il format ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco sarà itinerante e accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso alcune delle località più suggestive d’Italia, unendo il racconto delle trattative di mercato alla scoperta dei territori che ospiteranno la trasmissione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Bonan, Di Marzio e Fayna di nuovo insieme

A guidare il programma saranno come sempre Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, affiancati dalla squadra mercato di Sky Sport e dagli inviati che seguiranno in tempo reale tutte le trattative dell’estate calcistica.

Tra indiscrezioni, retroscena, interviste e aggiornamenti dell’ultima ora, il programma continuerà a rappresentare uno dei punti di riferimento per il racconto del calciomercato italiano e internazionale.

Le nove tappe del tour 2026

L’edizione estiva prenderà il via dalla Sardegna e attraverserà diverse regioni italiane fino alla chiusura prevista a Capri.

Questo il calendario completo:

Olbia : dal 1° al 5 giugno

: dal 1° al 5 giugno Golfo Aranci : dall’8 al 12 giugno

: dall’8 al 12 giugno Follonica : dal 15 al 19 giugno

: dal 15 al 19 giugno Alassio : dal 22 al 26 giugno

: dal 22 al 26 giugno Ancona : dal 29 giugno al 3 luglio

: dal 29 giugno al 3 luglio Pordenone : dal 6 al 10 luglio

: dal 6 al 10 luglio Fano : dal 13 al 17 luglio

: dal 13 al 17 luglio Riva del Garda : dal 17 al 21 agosto

: dal 17 al 21 agosto Capri: dal 24 al 28 agosto

Un percorso che accompagnerà tutta l’estate sportiva di Sky attraverso mare, cultura, tradizioni e naturalmente il racconto delle operazioni di mercato.

La colonna sonora dell’estate

Anche quest’anno il programma avrà una canzone originale.

Il brano scelto per accompagnare l’edizione 2026 si intitola “Avrei bisogno di sorridere”, scritto da Alessandro Bonan. Una canzone dal ritmo leggero e coinvolgente che accompagnerà il pubblico durante le serate estive dedicate al mercato.

Torna il podcast di Gianluca Di Marzio

Dal 1° giugno ripartirà anche “Buongiorno Calciomercato”, il podcast quotidiano firmato da Gianluca Di Marzio.

Ogni mattina gli abbonati a Sky Sport Insider potranno ascoltare approfondimenti, indiscrezioni e anticipazioni sulle trattative più calde del momento.

Aggiornamenti continui su Sky

Oltre al programma serale e al podcast, il calciomercato sarà seguito quotidianamente anche da Sky Sport 24, dal sito Sky Sport e dai canali social dell’emittente con notizie, interviste e approfondimenti in tempo reale.