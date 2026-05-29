Giro d’Italia Women 2026, da Cesenatico a Saluzzo: percorso, tappe e date della Corsa Rosa

Scatta sabato 30 maggio da Cesenatico la 37ª edizione del Giro d’Italia Women. Nove tappe, oltre 1.170 chilometri e più di 12.000 metri di dislivello per una delle edizioni più impegnative degli ultimi anni, con Dolomiti, Colle delle Finestre e Sestriere a decidere la maglia rosa.

La stagione del grande ciclismo entra nel vivo anche al femminile. Mentre il Giro d’Italia maschile si avvicina alle battute finali, sabato 30 maggio prende il via la 37ª edizione del Giro d’Italia Women, che partirà da Cesenatico e si concluderà domenica 7 giugno a Saluzzo.

La corsa propone un percorso particolarmente interessante e vario: nove tappe, 1.177,7 chilometri complessivi e oltre 12.000 metri di dislivello, con un equilibrio tra giornate per velociste, tappe mosse, una cronoscalata e due grandi frazioni di montagna che potrebbero risultare decisive per la classifica generale.

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Partenza da Cesenatico

La prima tappa scatterà alle ore 15 dalla Colonia Agip di Cesenatico e si concluderà a Ravenna dopo 139 chilometri completamente pianeggianti, una giornata che dovrebbe sorridere alle sprinter. Il percorso attraverserà anche il territorio di Cervia, con limitazioni temporanee al traffico lungo alcune strade provinciali.

A differenza del Giro maschile, non sarà presente la tradizionale carovana pubblicitaria.

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Il percorso tappa per tappa

1ª tappa – Sabato 30 maggio

Cesenatico-Ravenna (139 km)

Frazione completamente piatta, ideale per le velociste.

2ª tappa – Domenica 31 maggio

Roncade-Caorle (156 km)

Ancora una giornata favorevole alle ruote veloci, con il solo Muro di Ca’ del Poggio a spezzare il ritmo della corsa.

3ª tappa – Lunedì 1 giugno

Bibione-Buja (156 km)

Primo arrivo più impegnativo, con numerosi strappi e il duro muro di Montenars nel finale.

4ª tappa – Martedì 2 giugno

Belluno-Nevegal (12,7 km cronometro)

Una cronoscalata che potrebbe creare i primi distacchi importanti tra le pretendenti alla maglia rosa.

Le Dolomiti e il primo snodo decisivo

5ª tappa – Mercoledì 3 giugno

Longarone-Santo Stefano di Cadore (146 km)

È il grande tappone dolomitico della corsa. Passo Tre Croci, Passo Sant’Antonio e due passaggi sulla salita di Costa rendono questa giornata uno dei momenti chiave dell’intera manifestazione, con circa 3.400 metri di dislivello.

Una tregua prima della montagna finale

6ª tappa – Giovedì 4 giugno

Ala-Brescello (159 km)

Tappa completamente favorevole alle velociste.

7ª tappa – Venerdì 5 giugno

Sorbolo Mezzani-Salice Terme (159 km)

Percorso mosso nel finale con Pietragravina che potrebbe favorire attacchi da lontano.

La tappa regina: Finestre e Sestriere

8ª tappa – Sabato 6 giugno

Rivoli-Sestriere (105 km)

È senza dubbio la giornata più attesa dell’intero Giro. Dopo una prima parte relativamente semplice, le atlete affronteranno il leggendario Colle delle Finestre, salita di 18,5 chilometri con pendenza media superiore al 9% e gli ultimi otto chilometri in sterrato.

Dopo la discesa, spazio alla salita finale verso Sestriere, destinata con ogni probabilità a decidere la classifica generale. Molti osservatori la considerano una delle tappe più spettacolari mai proposte in una corsa a tappe femminile.

Attenzione anche all’ultima giornata

9ª tappa – Domenica 7 giugno

Saluzzo-Saluzzo (143 km)

Chi pensa a una semplice passerella finale rischia di sbagliarsi. Il percorso propone infatti salite impegnative come Montoso, Colletta di Paesana e Colletta di Brondello, offrendo ancora terreno per ribaltare la classifica.

Un Giro più equilibrato e spettacolare

L’edizione 2026 presenta tre tappe pianeggianti ma anche una cronoscalata e due giornate di montagna molto selettive. La combinazione tra Dolomiti, Colle delle Finestre e arrivo a Sestriere lascia presagire una corsa aperta fino agli ultimi chilometri, con le scalatrici leggermente favorite ma senza escludere possibili sorprese nelle tappe mosse e nell’ultima frazione di Saluzzo.