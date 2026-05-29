Abodi difende Sinner: “Ha mostrato umanità e fragilità. La salute degli atleti va tutelata”

Il ministro per lo Sport e i Giovani commenta l’eliminazione di Jannik Sinner dal Roland Garros e invita a riflettere sul benessere degli sportivi. Poi il bilancio dei Giochi della Gioventù 2026: “Lo sport deve essere sempre più centrale nella scuola”.

L’eliminazione di Jannik Sinner al Roland Garros 2026 continua a far discutere il mondo dello sport italiano. A intervenire sulla vicenda è stato anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che ha voluto sottolineare soprattutto l’aspetto umano del numero uno azzurro.

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Abodi: “Sinner ha mostrato la sua umanità”

Nel corso dell’ultima giornata dei Giochi della Gioventù 2026, Abodi ha commentato il momento vissuto dal tennista italiano, evidenziandone la dimensione personale oltre a quella sportiva.

“Sinner ancora una volta ci ha dimostrato la sua umanità e la sua fragilità, nella buona e nella cattiva sorte. Io credo che non ci sia una novità nel riconoscimento a Sinner di tutte le sue qualità, appunto non soltanto tecniche ma umane”, ha dichiarato il ministro.

Abodi ha inoltre fatto riferimento alle recenti osservazioni di Novak Djokovic sul tema della tutela degli atleti: “Fa bene Djokovic a porre questioni che fanno parte di una dialettica normale inserita nel discorso della tutela degli atleti”.

“La salute degli sportivi deve avere sempre più spazio”

Secondo il ministro, gli episodi che coinvolgono campioni di alto livello rappresentano un’occasione per riflettere sul benessere fisico e mentale degli atleti.

“Dobbiamo preservare anche la salute degli atleti e credo sia un tema che debba trovare sempre più spazio in modo da comprendere meglio ciò che succede agli sportivi e non. Gli accadimenti vanno analizzati e danno senso della grandezza dell’atleta e della normalità della persona”, ha aggiunto.

Parole che confermano l’attenzione crescente verso i temi legati alla gestione della pressione, dei carichi agonistici e dell’equilibrio psicofisico degli sportivi professionisti.

Il bilancio dei Giochi della Gioventù

Abodi ha poi tracciato un bilancio positivo dei Giochi della Gioventù 2026, manifestazione che ha coinvolto migliaia di studenti provenienti da tutta Italia.

“Abbiamo la rappresentazione plastica della felicità e della spensieratezza. La volontà comune è quella di dare contributo comune ai giovani e ai docenti, che hanno dimostrato di voler mantenere l’attività sportiva al centro del loro operato”, ha spiegato.

“Lo sport a scuola non deve essere un’eventualità”

Il ministro ha infine ribadito l’importanza dell’attività motoria all’interno del percorso scolastico.

“Lo sport a scuola non deve essere un’eventualità e deve consolidarsi nelle scuole”, ha concluso, indicando nella pratica sportiva uno strumento fondamentale per la crescita dei giovani.