No al rinnovo, Marotta lo fa ancora: gratis all’Inter

L’Inter sa già che dovrà mettere mano alla difesa. Non per rivoluzionarla, ma per iniziare un ricambio che ormai sembra inevitabile. Alcuni senatori sono in scadenza e andranno via e la dirigenza nerazzurra è al lavoro da mesi per individuare profili capaci di garantire continuità.

E quando si parla di occasioni di mercato, il pensiero corre subito a Beppe Marotta. Negli ultimi anni il dirigente interista ha costruito una parte importante dei successi nerazzurri proprio attraverso operazioni a parametro zero. Giocatori arrivati senza costi di cartellino e trasformati in pilastri della squadra. Una strategia che continua a rappresentare uno dei punti di forza del club.

Per questo motivo una notizia arrivata dall’Inghilterra potrebbe attirare parecchia attenzione anche dalle parti di Appiano Gentile. Perché sul mercato sta per comparire un difensore che, per età, qualità ed esperienza internazionale, sembra avere tutte le caratteristiche che piacciono all’Inter.

Konaté verso l’addio al Liverpool: l’Inter ci pensa

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, Ibrahima Konaté non sarebbe intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il Liverpool. Le trattative per il rinnovo sono naufragate e la decisione presa è quella di separarsi. Inevitabile che sulle sue tracce si siano mosse diversi big, Real Madrid su tutti, ma anche l’Inter potrebbe farci un pensierino.

Forte fisicamente, veloce, dominante nel gioco aereo e ormai abituato ai palcoscenici più importanti del calcio europeo. Konaté compirà 27 anni il prossimo anno. Non è più una promessa ma nemmeno un giocatore a fine carriera.

Per l’Inter sarebbe il classico acquisto in grado di alzare immediatamente il livello del reparto. Ha esperienza internazionale, conosce la pressione delle grandi squadre e possiede caratteristiche fisiche che in Serie A possono fare la differenza. Inoltre potrebbe rappresentare un investimento sostenibile proprio grazie alla prospettiva del parametro zero.

Oggi non esistono trattative e nemmeno segnali concreti che portino verso Milano. Però il mercato insegna una cosa: quando un giocatore è in scadenza di contratto, Marotta è quasi sempre uno dei primi dirigenti a fare una telefonata. E a volte basta quella per cambiare completamente il futuro di un affare.