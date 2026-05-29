MotoGP, Di Giannantonio vola al Mugello: miglior tempo nelle prequalifiche davanti a Bagnaia

Fabio Di Giannantonio conferma il suo straordinario momento di forma e chiude al comando le prequalifiche del Gran Premio d’Italia. Al Mugello il pilota del team VR46 precede Bagnaia, Bastianini e Morbidelli in una sessione interrotta due volte dalla bandiera rossa.

Prosegue il periodo d’oro di Fabio Di Giannantonio. Dopo il successo ottenuto nell’ultimo Gran Premio e il miglior tempo nelle prove libere del mattino, il pilota romano del team Ducati VR46 si è preso anche la vetta delle prequalifiche del Gran Premio d’Italia di MotoGP, in programma nel fine settimana sul circuito del Mugello.

Con un eccellente 1’44″808, Di Giannantonio ha chiuso davanti a tutti, confermando le ottime sensazioni emerse fin dalle prime uscite in pista.

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Quattro piloti in 151 millesimi

La lotta per le posizioni di vertice è stata particolarmente serrata. Alle spalle del romano si è piazzato Pecco Bagnaia con la Ducati ufficiale, seguito da Enea Bastianini sulla KTM Tech3 e dal compagno di squadra di Di Giannantonio, Franco Morbidelli.

I primi quattro piloti sono stati racchiusi in appena 151 millesimi, segnale di un equilibrio che promette spettacolo nelle qualifiche e nelle gare del weekend.

Bezzecchi e Martin in Q2

Completano la top ten che garantisce l’accesso diretto alla Q2:

Fermin Aldeguer

Marc Marquez

Marco Bezzecchi

Jorge Martin

Alex Rins

Diego Moreira

Non è riuscito invece a entrare tra i primi dieci Luca Marini, che ha chiuso diciannovesimo e sarà costretto a passare dalla Q1 per provare a conquistare un posto nella sessione decisiva.

Due bandiere rosse durante la sessione

Le prequalifiche sono state caratterizzate da due interruzioni.

La prima è stata causata dalla caduta di Fabio Quartararo nella zona della esse Materassi-Borgo San Lorenzo. Il francese è finito a terra dopo una scivolata che ha richiesto l’intervento dei commissari per la rimozione della moto e dei detriti presenti in pista.

Nonostante il braccio sinistro sia rimasto momentaneamente sotto il corpo durante la caduta e la ruota posteriore abbia colpito la spalla destra, il pilota Yamaha ha riportato soltanto una lieve escoriazione ed è riuscito a tornare ai box per proseguire il lavoro sulla seconda moto.

La seconda bandiera rossa è stata invece esposta per consentire il recupero della KTM di Brad Binder, fermatasi sul rettilineo principale a causa di un problema tecnico.

Sabato decisivo per la pole

La MotoGP tornerà in pista sabato mattina alle 10.10 per l’ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche.

Con un Di Giannantonio così competitivo e Bagnaia pronto a rispondere davanti al pubblico di casa, il Mugello si prepara a vivere una giornata ad alta intensità.