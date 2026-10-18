Pallavolo, Union Napoli parte con un 3-0: Macerata battuta al PalaVesuvio nel debutto in A2

Primi tre punti della stagione e del nuovo progetto nato a maggio dalla fusione delle prime squadre di Virtus Aversa e Team Volley Napoli. Rempel trascina con 15 punti, Raffaelli ne firma 13. Domenica 25 ottobre la trasferta contro Belluno Volley.

La nuova storia della Union Napoli comincia con una vittoria netta. All’esordio nel campionato di Serie A2 Credem Banca e davanti al pubblico del PalaVesuvio, la formazione allenata da Gianluca Graziosi supera 3-0 la Gruppo Fisiomed Macerata e conquista i primi tre punti della stagione.

Una serata significativa anche per il progetto societario nato nei mesi scorsi dall’unione delle prime squadre di Virtus Aversa e Team Volley Napoli. Sul campo, però, è soprattutto la prestazione a lasciare il segno: Napoli controlla quasi sempre il match e chiude con i parziali di 25-20, 25-19, 25-19.

Protagonisti offensivi Henry Rempel, miglior realizzatore dei partenopei con 15 punti, e Giacomo Raffaelli, autore di 13. In doppia cifra per Macerata Simon Plaskie con 12 punti.

Napoli prende subito il controllo

Nel primo set la Union prova immediatamente a costruire un margine. Macerata resta in scia nella fase iniziale, poi il primo tempo di Volpato vale il 15-12 e l’ace di Rempel spinge i padroni di casa sul 17-13.

L’opposto canadese continua a incidere e Napoli arriva fino al 19-13. Gli ospiti provano a riaprire il parziale nel finale, risalendo sul 22-19, ma Raffaelli respinge il tentativo di rimonta. L’errore di Dadash consegna agli azzurri il 25-20 e il primo set.

Cianciotta accelera nel secondo

Più equilibrato l’avvio della seconda frazione. Macerata trova anche il +2 sul 9-7 con un muro su Rempel, ma la risposta della Union non tarda ad arrivare.

Volpato firma un muro importante, poi Cianciotta fa la differenza al servizio e mette in difficoltà la ricezione marchigiana. Napoli prende progressivamente il largo fino al 21-15 e si procura sei set point sul 24-18.

Il primo viene annullato, sul secondo è ancora Rempel a chiudere: 25-19 e 2-0.

Raffaelli e Rempel chiudono la partita

Nel terzo set è Raffaelli a imprimere subito il ritmo, prima passando sopra il muro e poi trovando l’ace dell’8-5. Cianciotta firma quindi la diagonale del 9-5, costringendo Macerata a fermare il gioco.

Napoli continua a gestire il vantaggio. Il tocco di seconda di Maximiliano Cavanna porta il punteggio sul 17-13, mentre due diagonali consecutive di Raffaelli spingono la Union sul 22-18.

Sul 24-19 arrivano cinque match point. Ne basta uno: Rempel mette a terra il pallone che vale il 25-19 e il definitivo 3-0.

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Dalla fusione di maggio alla prima vittoria

Il successo contro Macerata rappresenta anche il primo risultato pieno del progetto nato a maggio dall’accordo tra Virtus Aversa e Team Volley Napoli. Una fusione che ha riguardato esclusivamente le rispettive prime squadre, mentre le attività giovanili, territoriali e sociali delle due realtà hanno continuato a seguire percorsi autonomi.

L’operazione era stata presentata con l’obiettivo di unire esperienze, strutture e competenze per costruire una realtà capace di rappresentare non soltanto Napoli o Aversa, ma più in generale la pallavolo campana e il Sud Italia ai livelli più alti.

Il progetto nasceva da due stagioni molto diverse: la Virtus Aversa aveva raggiunto la semifinale playoff di Serie A2, mentre il Team Volley Napoli era retrocesso dalla Serie A3. Da quella convergenza è nato il nuovo percorso che sabato 17 ottobre ha vissuto al PalaVesuvio il suo primo successo ufficiale in campionato.

Adesso la trasferta contro Belluno

Archiviato il 3-0 su Macerata, la Union Napoli è già attesa dal primo appuntamento lontano da casa. Domenica 25 ottobre la squadra di Graziosi sarà impegnata contro Belluno Volley.

Il debutto, intanto, consegna alla nuova formazione partenopea tre punti e una prima risposta importante sul campo, davanti al pubblico della sua nuova casa di via Argine.