Mondiali pista 2026, Italia senza acuti nella mattinata: ora tutto sulla Madison di Consonni-Galli

Ultima giornata dei Mondiali 2026 di ciclismo su pista a Shanghai e mattinata fin qui complicata per l’Italia. Miriam Vece ha salutato subito il keirin, Rachele Barbieri non è riuscita a inserirsi nella lotta per le medaglie nella corsa a punti e Matteo Fiorin ha chiuso quindicesimo nell’eliminazione dopo essere stato coinvolto in una caduta. L’ultima possibilità azzurra di incrementare il medagliere è adesso affidata a Simone Consonni e Niccolò Galli nella Madison maschile, ultima gara della rassegna iridata.

Vece fuori ai ripescaggi. Barbieri 12esima e Fiorin 15°

La giornata di Miriam Vece era iniziato alle 5.22 italiane nel primo turno dei keirin. L’azzurra ha concluso la propria batteria al sesto posto, a 0″926 dalla cinese Lijuan Wang, dovendo così passare dai ripescaggi. Anche lì, però, è arrivata una sesta posizione, a 3″435 dalla belga Zita Gheysens, che ne ha sancito l’eliminazione

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Nella corsa a punti, iniziata poco dopo le 8.00, Rachele Barbieri ha raccolto appena due punti, conquistato con il terzo posto in uno degli sprint intermedi, chiudendo 12esima. Poco dopo è toccato a Matteo Fiorin: il giovane azzurro stava disputando una buona eliminazione, ma una caduta lo ha condizionato.

Ultima carta: Consonni e Galli nella Madison

Rimane quindi soltanto la Madison maschile, iniziata poco dopo le 10.15 italiane. L’Italia schiera Simone Consonni e Niccolò Galli in una gara di 200 giri e 50 chilometri, con sprint ogni dieci tornate.

Gli azzurri hanno iniziato bene, conquistando punti già nei primi sprint e portandosi momentaneamente nelle posizioni di vertice.