Superbike, Bulega domina anche la Superpole Race a Jerez: 31° successo stagionale

Il campione del mondo conduce dal primo all’ultimo giro e precede Iker Lecuona e Sam Lowes. Per il pilota Ducati è la vittoria numero 51 in Superbike. Nel pomeriggio Gara 2 chiuderà la stagione 2026.

Nicolò Bulega continua a dominare il Mondiale Superbike e conquista anche la Superpole Race del Round di Spagna a Jerez. Il pilota dell’Aruba.it Racing-Ducati ha comandato la gara breve dal primo all’ultimo giro, precedendo sul traguardo Iker Lecuona e Sam Lowes.

Per l’emiliano, già campione del mondo 2026, si tratta del 31° successo stagionale e del 51° complessivo in Superbike. Nel pomeriggio Bulega avrà quindi un’altra occasione per incrementare ulteriormente un bottino già straordinario prima di salutare la categoria.

Bulega subito al comando

Allo spegnimento dei semafori Bulega conserva senza difficoltà la prima posizione. Alle sue spalle Sam Lowes precede inizialmente Lecuona, ma lo spagnolo trova il sorpasso nel corso del primo giro alla curva 6 e si porta al secondo posto.

Davanti, però, la corsa prende presto una direzione precisa. Bulega impone il proprio ritmo, costruisce il margine e gestisce senza concedere vere opportunità agli inseguitori.

Lecuona rimane il più vicino alla Ducati numero 11, mentre Sam Lowes si stabilizza in terza posizione. La Superpole Race prosegue così senza particolari scossoni fino alla bandiera a scacchi.

Lecuona secondo, Sam Lowes completa il podio

Bulega chiude davanti a tutti dopo dieci giri, con Lecuona secondo a 0″797 e Sam Lowes terzo a 4″740.

Ai piedi del podio termina Yari Montella, quarto a 8″350, davanti ad Alex Lowes e Alvaro Bautista. Completano la zona punti Lorenzo Baldassarri, Alberto Surra e Xavi Vierge.

Per Sam Lowes arriva così il secondo podio consecutivo del weekend, dopo il secondo posto ottenuto in Gara 1.

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Bulega sale a 51 vittorie in Superbike

Con il successo nella Superpole Race di Jerez, Bulega raggiunge quota 51 vittorie nel Mondiale Superbike, 31 delle quali conquistate soltanto nel 2026.

Il prossimo riferimento statistico è Troy Bayliss, fermo a 52 successi. Bulega avrà ancora Gara 2 per provare ad avvicinare o raggiungere quel traguardo prima del passaggio alla MotoGP previsto per il 2027.

Alle 15.30 l’ultima Gara 2 della stagione

Il Round di Spagna si concluderà nel pomeriggio con Gara 2, in programma alle 15.30. Sarà l’ultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2026 e l’ultima gara di Bulega nella categoria prima del nuovo capitolo della sua carriera.

Dopo aver conquistato anche la Superpole Race, il campione del mondo partirà ancora una volta davanti con l’obiettivo di completare nel migliore dei modi un fine settimana già dominato.