TeamGym, Italia quinta agli Europei di Espoo con la Senior Mix: azzurri ancora protagonisti

Dopo lo storico argento conquistato venerdì dalla Nazionale Junior Femminile, la formazione mista chiude la finale con 52.200 punti, migliorando il risultato delle qualificazioni. Terzo punteggio di giornata al tumbling.

Un altro risultato di prestigio per l’ItalTeamGym ai Campionati Europei 2026 di Espoo. Dopo lo storico argento conquistato venerdì dalla Nazionale Junior Femminile, prima medaglia continentale della disciplina per l’Italia, sabato è arrivato anche il quinto posto della formazione Senior Mix.

Gli azzurri hanno chiuso la finale a sei con 52.200 punti, migliorando il 50.550 ottenuto nelle qualificazioni e guadagnando una posizione rispetto al sesto posto del turno preliminare.

Italia terza al tumbling

La squadra mista ha raccolto 16.100 punti al corpo libero, 18.150 al tumbling e 17.950 al trampet. Proprio al tumbling è arrivato il risultato parziale più significativo, con il terzo punteggio della finale.

Il titolo europeo è andato alla Svezia con 56.750 punti, davanti alla Gran Bretagna, argento con 56.650, e alla Danimarca, bronzo a quota 55.150. Quarta l’Islanda con 52.750, quindi l’Italia a 52.200 e la Norvegia, sesta con 51.800.

Tra i punteggi più rilevanti della finale anche il 20.050 ottenuto dalla Svezia al trampet, migliore valutazione di giornata nella specialità.

L’infortunio nelle qualificazioni e la reazione azzurra

Il risultato dell’Italia assume ulteriore valore alla luce delle difficoltà affrontate durante la competizione. Nelle qualificazioni, infatti, l’infortunio di uno degli elementi tecnicamente più importanti aveva costretto lo staff a modificare i programmi per la finale.

È stato necessario inserire una riserva al corpo libero e intervenire sulla disposizione degli atleti nell’esercizio collettivo. La squadra è comunque riuscita a reagire, migliorando il punteggio delle qualificazioni e superando la Norvegia nella classifica conclusiva.

«L’infortunio in qualifica ha inevitabilmente modificato i nostri programmi, costringendoci a intervenire sulla composizione della squadra e sull’esercizio al corpo libero – ha spiegato Giulia Gontero, responsabile delle squadre nazionali –. I ragazzi, però, hanno dimostrato grande maturità e capacità di reazione, mantenendo i nervi saldi e portando a termine una buona prestazione».

«Abbiamo conquistato il quinto posto, lasciandoci alle spalle la Norvegia e chiudendo ad appena 550 millesimi dall’Islanda. Per noi è un risultato importante. È la conferma che la strada intrapresa è quella giusta e che il nostro progetto tecnico può funzionare».

La formazione italiana Senior Mix

La Nazionale era composta da Davide Brezigar, Elisa Faggioli, Anita Mecucci, Lavinia Pasanisi, Sofie Spaggiari, Lorenzo Giust, Patrick Tonetto, Tommaso Viglietti, Liam Corsini, Alice Zunino, Sofia Daima, Edoardo Giglio, Costanza Luisoni e Marco Santise.

Ad accompagnare gli azzurri i tecnici Barbara Braghieri, Sara Casini e Matteo Porrovecchio, sotto il coordinamento di Giulia Gontero e della Direttrice Tecnica Nazionale Ornella Padovan.

Svezia e Danimarca protagoniste tra i Senior

Nella giornata conclusiva degli Europei la Svezia ha conquistato anche il titolo Senior Femminile con 54.150 punti, precedendo la Danimarca, seconda con 53.000, e la Gran Bretagna, terza con 51.900.

Nella finale maschile è stata invece la Danimarca a confermarsi campione d’Europa dopo il titolo del 2024, imponendosi con 63.150 punti davanti a Svezia, 60.950, e Norvegia, 57.000.

Sono stati inoltre assegnati gli SmartScoring Shooting Star Awards alla ceca Anna Pekarcikova e al britannico Connor Wharram, oltre alla selezione dei dodici TeamGym All Stars.

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Il bilancio italiano: storico argento Junior e quinto posto Senior Mix

L’Italia lascia dunque Espoo con una medaglia d’argento e un quinto posto. Il risultato simbolo resta quello della Nazionale Junior Femminile, seconda con 49.650 punti alle spalle della Svezia e davanti alla Norvegia.

Le giovani azzurre avevano inoltre ottenuto il miglior punteggio della finale al corpo libero con 18.050, regalando all’Italia la prima medaglia continentale della propria storia nel TeamGym.

«Abbiamo dimostrato che questo progetto può funzionare e vogliamo continuare a consolidarlo – ha aggiunto Gontero –. Uno dei nostri punti di forza è stata l’esecuzione, ma sappiamo che possiamo crescere ancora sul piano delle difficoltà tecniche».

La responsabile delle squadre nazionali ha sottolineato anche la necessità di continuare il lavoro con i più giovani e di poter disporre in futuro di strutture specifiche per il TeamGym.

Il prossimo appuntamento continentale è già fissato: la diciassettesima edizione dei Campionati Europei si svolgerà in Lussemburgo dall’1 al 4 novembre 2028.