Fioretto, Italia d’oro e di bronzo a Takamatsu: trionfa il Dream Team femminile, terzi gli azzurri

Nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo le campionesse iridate Favaretto, Errigo, Batini e Cristino battono il Canada in finale e centrano l’ottavo successo internazionale consecutivo. Bianchi, Macchi, Marini e Martini conquistano il bronzo superando Hong Kong.

Un oro e un bronzo per l’Italia nelle prove a squadre della Coppa del Mondo di fioretto a Takamatsu, in Giappone. Dopo lo storico poker azzurro nella gara individuale femminile, il Dream Team completa un altro percorso vincente conquistando il successo nella competizione a squadre. Terzo posto, invece, per il quartetto maschile.

Dream Team ancora d’oro

Le campionesse del mondo in carica Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini e Anna Cristino hanno iniziato la propria giornata superando nettamente Singapore per 45-18 negli ottavi di finale.

Nei quarti è arrivato un altro successo convincente, questa volta contro l’Ungheria per 45-30. Ancora più ampio il margine nella semifinale contro la Francia, battuta 45-24.

La finale contro il Canada si è rivelata invece più complicata. Le avversarie sono riuscite a costruire un vantaggio di sei stoccate, ma l’Italia ha reagito nella parte decisiva dell’assalto, trascinata anche dalla capitana Arianna Errigo, ribaltando il confronto fino al 45-37 conclusivo.

Per la squadra femminile guidata dal CT Simone Vanni si tratta dell’ottava vittoria consecutiva in campo internazionale. Il quartetto azzurro resta inoltre imbattuto da 15 mesi.

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Italia maschile di bronzo

Podio anche nella prova a squadre maschile con Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini.

Gli azzurri hanno debuttato negli ottavi battendo il Belgio con un netto 45-19. Più combattuto il quarto di finale contro l’Ungheria, superata 45-41.

In semifinale è arrivata invece la sconfitta contro il Giappone al termine di un assalto caratterizzato da continui cambi di vantaggio. L’Italia, avanti nella prima parte, ha subito la rimonta dei padroni di casa, riuscendo poi a riportarsi davanti nelle battute conclusive. Il nuovo sorpasso nipponico ha però fissato il risultato sul 45-43.

Riscatto contro Hong Kong per il bronzo

La formazione italiana ha quindi affrontato Hong Kong nella finale per il terzo posto, riedizione dell’assalto che lo scorso luglio aveva assegnato il titolo mondiale.

Questa volta Bianchi, Macchi, Marini e Martini hanno preso il controllo del confronto e si sono imposti con il punteggio di 45-35, conquistando così la medaglia di bronzo.

La tappa inaugurale di Takamatsu si chiude dunque con un altro doppio podio per il fioretto italiano: oro nella prova femminile e bronzo in quella maschile.