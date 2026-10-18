Atletica, Italia U23 protagonista a Trieste: azzurri primi nel match internazionale su strada

La squadra maschile conquista il successo per il secondo anno consecutivo con quattro atleti nei primi sette. Terzo Amorin Gerbeti in 28:57. Secondo posto per la formazione femminile, guidata da Laura Ribigini.

L’Italia Under 23 protagonista a Trieste nel match internazionale di corsa su strada. La squadra maschile azzurra ha conquistato il primo posto nella prova sui 10 chilometri, mentre la formazione femminile ha chiuso seconda.

Per gli uomini si tratta del secondo successo consecutivo nell’appuntamento, arrivato grazie a una prova collettiva di alto livello con quattro italiani nelle prime sette posizioni.

Gerbeti terzo, Italia prima con 14 punti

Il miglior azzurro è stato Amorin Gerbeti, neocampione italiano Under 23, terzo al traguardo in 28:57, tempo con il quale ha eguagliato il proprio primato personale.

Davanti a lui lo svizzero Nino Freitag, vincitore in 28:22, e il francese Gaston Rohmer, secondo in 28:24.

Fondamentali per il successo italiano anche il quinto posto di Abrham Asado in 29:21, il sesto di Stefano Benzoni in 29:23 e il settimo di Luciano Carallo in 29:26. Tutti e tre hanno migliorato il proprio record personale.

L’Italia ha così chiuso al comando della classifica a squadre con 14 punti, davanti alla Francia con 19 e all’Inghilterra con 27.

Italia seconda nella gara femminile

Buona prova anche della formazione femminile, che ha conquistato il secondo posto.

La migliore delle azzurre è stata Laura Ribigini, quinta in 34:01, seguita da Chiara Munaretto, sesta in 34:03. Undicesima Sara Arrigoni in 34:36, tredicesima Anna Bianca Richter in 34:54.

La vittoria è andata alla Svizzera, trascinata dal successo individuale di Fabienne Muller in 33:36 e dal terzo posto di Vera Schubert in 33:42. Seconda nella gara individuale la francese Capucine Rolin in 33:40.

Nella classifica a squadre la Svizzera ha chiuso con 18 punti, davanti all’Italia con 22 e all’Inghilterra con 25.

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Battocletti applaude gli azzurri

Ad assistere all’arrivo anche Nadia Battocletti, presente a Trieste per applaudire i giovani protagonisti del match internazionale.

Nella decima edizione della Corsa dei Castelli è caduto inoltre il record della gara maschile. L’etiope Gemechu Godana ha vinto in 27:47, precedendo di un secondo l’ugandese Thomas Cheptoyek.

Entrambi hanno migliorato il precedente primato di 27:50 stabilito nella scorsa edizione dal sudafricano Maxime Chaumeton. Terzo il keniano Andrew Kiptoo in 28:40.

Tra le donne successo invece per Joyce Mattagliano dell’Atletica Brugnera Friulintagli, prima in 34:15.