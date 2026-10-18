Mondiali di ciclismo su pista Shanghai 2026: l’Italia chiude senza acuti nell’ultima giornata, il bilancio finale è di 4 medaglie

Nell’ultima giornata di Shanghai nessun altro podio per gli azzurri. Consonni e Galli quinti nella madison, Barbieri dodicesima nella corsa a punti. Lavreysen firma l’ottavo titolo consecutivo nella velocità.

L’Italia chiude i Mondiali di ciclismo su pista 2026 di Shanghai con quattro medaglie complessive. L’ultima giornata della rassegna iridata non ha portato altri podi agli azzurri, che archiviano il campionato con l’oro di Jonathan Milan nell’inseguimento individuale, i due argenti conquistati dai quartetti maschile e femminile nell’inseguimento a squadre e il bronzo di Filippo Ganna, anche lui nell’inseguimento individuale.

Consonni e Galli quinti nella madison

Il miglior risultato italiano dell’ultima giornata è arrivato nella madison maschile, dove Simone Consonni e Niccolò Galli hanno chiuso al quinto posto, lontani però dalla zona medaglie.

La prova è stata dominata dalla Danimarca, capace nella parte finale di accumulare tre giri di vantaggio sugli avversari. Argento al Portogallo, bronzo alla Germania, che ha conservato il terzo posto con un solo punto di margine sul Belgio.

Barbieri dodicesima nella corsa a punti

Nella corsa a punti femminile successo per l’irlandese Lara Gillespie con 42 punti. Seconda la danese Amalie Dideriksen con 37, terza la belga Shari Bossuyt con 35.

L’azzurra Rachele Barbieri ha terminato la prova in dodicesima posizione con 2 punti.

Keirin femminile, oro a Lysenko

Nel keirin femminile il titolo mondiale è andato ad Alina Lysenko, che ha preceduto al fotofinish la tedesca Lea Sophie Friedrich e la britannica Emma Finucane.

La gara di Miriam Vece si era invece conclusa nei ripescaggi.

Fiorin quindicesimo nell’eliminazione

Nella corsa a eliminazione maschile vittoria per il tedesco Tim Torn Teutenberg, davanti al danese Tobias Hansen e al belga Jules Hesters.

Per l’Italia Matteo Fiorin ha chiuso al quindicesimo posto, dopo essere stato condizionato da una caduta.

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Lavreysen ancora campione nella velocità

Nella velocità maschile è arrivata un’altra conferma per Harrie Lavreysen. L’olandese ha superato in finale l’australiano Leigh Hoffman, conquistando l’ottavo titolo mondiale consecutivo nella specialità.

Con questo successo Lavreysen ha portato a 23 i titoli iridati in carriera. Bronzo al giapponese Kaiya Ota, che nella finale per il terzo posto ha battuto Nicholas Paul.

Il bilancio azzurro: quattro medaglie a Shanghai

L’Italia lascia dunque Shanghai con un oro, due argenti e un bronzo. Il titolo è arrivato da Jonathan Milan nell’inseguimento individuale, mentre i quartetti maschile e femminile hanno conquistato l’argento nell’inseguimento a squadre.

A completare il bottino azzurro il bronzo di Filippo Ganna nell’inseguimento individuale.