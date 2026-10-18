Coppa del Mondo di scherma, domenica tutta a squadre: Italia protagonista tra Takamatsu, Casablanca e Orano

Ultima giornata del primo weekend di Coppa de Mondo 2026/2027 e spazio interamente dedicato alle gare a squadre. Oggi l’Italia sarà protagonista in tutte e tre le armi: fioretto a Fakamatsu, spada a Casablanca e sciabola a Orano. Dopo le ottime indicazioni arrivate dalle prove individuali, gli azzurri proveranno ora a trasformare il buon momento in risultati pesanti anche nei team event. Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming su FIE Fencing TV, con aggiornamenti in tempo reale sui canali della Federazione.

Fioretto e spada: Italia con ambizioni altissime

Nel fioretto, il gruppo azzurro arriva alla prova a squadre dopo una giornata individuale straordinaria, soprattutto al femminile, dove Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo e Alice Volpi hanno monopolizzato il podio. Saranno dunque le fiorettiste a partire con aspettative altissime, mentre tra gli uomini il riferimento resta il blocco formato da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini.

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A Casablanca, invece, i quartetti erano già stati definiti: nella spada maschile l’Italia schiererà Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Verolie. Andrea Santarelli. Nel femminile spazio ad Alberta Santuccio, Gaia Caforio, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi. Galassi arriva inoltre dall’argento individuale, mentre Santuccio ha conquistato il bronzo.

Sciabola, nuovi equilibri e tanta voglia di riscatto

A Orano riflettori puntati anche sulla sciabola. Nel settore maschile, guidato dal nuovo CT Leonardo Caserta, i principali nomi restano Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre, mentre tra le donne il gruppo ruota attorno a Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili.

Dopo individuali non semplicissime nella sciabola, la prova a squadre può diventare subito un’occasione di riscatto. Sei team event, tre città e una domenica interamente azzurra: l’Italia va a caccia anche dei primi podi collettivi della nuova stagione.