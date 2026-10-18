Mezza Maratona di Roma 2026, trionfano Kibet e Desta: quattro italiane nella top 10

Il keniano Filex Kibet vince la gara maschile in 59’22”, mentre l’etiope Netsanet Desta si impone tra le donne in 1h07’26”. Buona prova azzurra con Giovanna Epis sesta, Melissa Fracassini settima, Giulia Giorgi nona e Isabella Caposieno decima.

Filex Kibet e Netsanet Desta conquistano la Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks 2026. Nella mezza maratona disputata questa mattina nella Capitale il keniano si è imposto nella prova maschile con il tempo di 59’22”, mentre tra le donne il successo è andato all’etiope in 1h07’26”.

Buone notizie anche per l’Italia soprattutto nella gara femminile, con quattro azzurre nelle prime dieci posizioni: Giovanna Epis sesta, Melissa Fracassini settima, Giulia Giorgi nona e Isabella Caposieno decima.

Kibet domina la gara maschile

Nella prova maschile Filex Kibet ha fatto la differenza chiudendo i 21,097 chilometri in 59’22”. Alle sue spalle l’etiope Ataklti Kidanu Selemon, secondo in 59’38”, a 16 secondi dal vincitore.

Terzo posto per un altro keniano, Elisha Kiprop, che ha completato la sua prova in 1h00’13”, con un ritardo di 51 secondi da Kibet.

La top 5 è stata completata da altri due atleti del Kenya: Robert Keter, quarto in 1h00’37”, e Kelvin Kipruto, quinto in 1h00’45”.

La top 10 maschile

1. Filex Kibet (Kenya) – 59’22”

2. Ataklti Kidanu Selemon (Etiopia) – 59’38”

3. Elisha Kiprop (Kenya) – 1h00’13”

4. Robert Keter (Kenya) – 1h00’37”

5. Kelvin Kipruto (Kenya) – 1h00’45”

6. Zeleke Yayewsew (Etiopia) – 1h01’02”

7. Halefom Tesfay (Etiopia) – 1h01’20”

8. Maxon Kipngetich (Kenya) – 1h01’51”

9. Edward Koon yo (Kenya) – 1h02’00”

10. Sezgin Atac (Turchia) – 1h02’17”

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Desta vince tra le donne

La gara femminile ha premiato Netsanet Desta. L’etiope ha tagliato il traguardo in 1h07’26”, precedendo di 22 secondi la keniana Regina Wambui Ndungu, seconda in 1h07’48”.

Terzo gradino del podio per l’altra etiope Yalemget Yaregal, che ha concluso in 1h08’22”. Quarta Betelihem Afenigus in 1h10’05”, quinta la svizzera Oria Liaci in 1h11’32”.

Epis sesta, quattro azzurre tra le prime dieci

La prima italiana al traguardo è stata Giovanna Epis, sesta con il tempo di 1h11’43”, a 4’17” dalla vincitrice.

Subito alle sue spalle Melissa Fracassini, settima in 1h13’41”. La presenza italiana nella top 10 è stata completata da Giulia Giorgi, nona in 1h16’12”, e Isabella Caposieno, decima in 1h16’59”.

La top 10 femminile

1. Netsanet Desta (Etiopia) – 1h07’26”

2. Regina Wambui Ndungu (Kenya) – 1h07’48”

3. Yalemget Yaregal (Etiopia) – 1h08’22”

4. Betelihem Afenigus (Etiopia) – 1h10’05”

5. Oria Liaci (Svizzera) – 1h11’32”

6. Giovanna Epis (Italia) – 1h11’43”

7. Melissa Fracassini (Italia) – 1h13’41”

8. Carolien Millenaar (Danimarca) – 1h16’03”

9. Giulia Giorgi (Italia) – 1h16’12”

10. Isabella Caposieno (Italia) – 1h16’59”

La Rome Half Marathon 2026 si chiude così con due successi africani e con una significativa presenza italiana nella parte alta della classifica femminile.