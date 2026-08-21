Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Italia-Portogallo 3-1: highlights su Sportface TV

Gli azzurri di Vincenzo Fanizza debuttano con una vittoria in quattro set, trascinati dai 21 punti di Frascio, dai 17 di Held e dai 15 di Truocchio. Gli highlights della partita sono disponibili su Sportface TV.

Esordio vincente per l’Italia della pallavolo maschile ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Al PalaPentassuglia di Brindisi, la squadra allenata da Vincenzo Fanizza ha superato il Portogallo per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-20 e 25-15. Gli highlights di Italia-Portogallo sono disponibili su Sportface TV.

Dopo aver conquistato il primo set, gli azzurri hanno subito il ritorno dei portoghesi nel secondo, per poi riprendere il controllo dell’incontro nei due parziali successivi. In evidenza Diego Frascio, autore di 21 punti con il 60% in attacco, Tim Held con 17 punti e Andrea Truocchio, che ha chiuso con 15 punti, l’83% in attacco e tre muri.

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Italia-Portogallo: la cronaca della partita

Il primo set comincia all’insegna dell’equilibrio, con l’Italia avanti 8-7. Un primo tempo di Truocchio firma il 13-10, mentre un attacco dal centro di Federico Crosato porta il punteggio sul 16-13. Gli azzurri conservano il vantaggio e chiudono 25-19 con un attacco di Frascio.

Il Portogallo reagisce nel secondo parziale. Il primo punto porta la firma di Miguel Sinfronio, poi i lusitani avanzano prima sul 5-3 e quindi sull’8-4, costringendo Fanizza a chiamare il time-out. La diagonale di Rodrigo Pereira vale l’11-5, mentre l’ace di Rafael Santos porta gli avversari sul 18-13. L’Italia prova a riavvicinarsi, ma dal 20-16 il Portogallo completa l’allungo e pareggia il conto dei set sul 25-19.

Nel terzo set sono ancora i portoghesi a condurre nelle prime battute, passando dal 7-6 all’8-6. L’Italia opera il sorpasso sul 10-9 grazie a un mani-out di Frascio. Dopo alcune scaramucce in campo, Santos riceve un cartellino giallo. Sul 12-12, Tomas Natario recupera regolarmente un pallone oltre la rete e Santos completa l’azione mettendolo a terra.

Gli azzurri cambiano passo con la pipe di Held per il 17-14. Il Portogallo resta in corsa, ma un primo tempo vincente di Truocchio porta la squadra di Fanizza sul 22-17. L’Italia conquista il parziale per 25-20 e torna avanti nel punteggio.

Il quarto set si spezza dopo una prima fase equilibrata. Il pallonetto di Held vale il 10-5, mentre Frascio firma il 16-9. La pipe di Mattia Orioli porta il margine italiano a nove punti e un nuovo attacco di Frascio chiude il parziale sul 25-15, consegnando la vittoria agli azzurri.

Italia-Portogallo: tabellino e statistiche

Italia-Portogallo 3-1 (25-19, 19-25, 25-20, 25-15)

ITALIA: Fanizza 1, Orioli 8, Crosato 3, Frascio 21, Held 17, Truocchio 15, Catania (L). Roberti, D’Amico, Mancini, Pellacani 1. N.e.: Mosca. All. Fanizza.

PORTOGALLO: Maia 1, Pereira 8, Sinfronio 11, Natario 11, Santos 12, Silva 6, Salguerio (L). Marques, Almeida, Costa Pinto. N.e.: Pinto, Cavalcanti, Catarino. All. Coelho.

Durata: 24’, 28’, 31’, 25’.

Italia: 4 a, 20 bs, 6 mv, 31 et.

Portogallo: 3 a, 16 bs, 3 mv, 29 et.

Il prossimo impegno dell’Italia a Taranto 2026

L’Italia tornerà in campo sabato 22 agosto alle ore 20 contro la Tunisia. La partita si disputerà al PalaMazzola di Taranto e sarà il secondo appuntamento degli azzurri nella fase a gironi.

La formula del torneo maschile

Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alle semifinali. Gli abbinamenti incroceranno la prima di un raggruppamento con la seconda dell’altro. Le finali per le medaglie si disputeranno domenica 30 agosto.

I gironi del torneo maschile

Girone A: Italia, Francia, Tunisia, Algeria, Serbia, Portogallo.

Girone B: Spagna, Turchia, Grecia, Egitto, Kosovo.

Taranto 2026: il calendario della pallavolo maschile

Giovedì 20 agosto

Tunisia-Algeria – Girone A

Kosovo-Grecia – Girone B

Spagna-Egitto – Girone B

Italia-Portogallo – Girone A – 3-1 (25-19, 19-25, 25-20, 25-15)

Venerdì 21 agosto

Francia-Serbia – Girone A

Sabato 22 agosto

Portogallo-Algeria – Girone A

Kosovo-Spagna – Girone B

Tunisia-Italia – Girone A – Ore 20 – PalaMazzola, Taranto

Domenica 23 agosto

Francia-Portogallo – Girone A

Egitto-Kosovo – Girone B

Serbia-Tunisia – Girone A

Lunedì 24 agosto

Serbia-Italia – Girone A – Ore 20 – PalaMazzola, Taranto

Algeria-Francia – Girone A

Grecia-Spagna – Girone B

Egitto-Turchia – Girone B

Martedì 25 agosto

Portogallo-Serbia – Girone A

Turchia-Kosovo – Girone B

Francia-Tunisia – Girone A

Italia-Algeria – Girone A – Ore 20 – PalaMazzola, Taranto

Mercoledì 26 agosto

Grecia-Egitto – Girone B

Giovedì 27 agosto

Turchia-Grecia – Girone B

Venerdì 28 agosto

Algeria-Serbia – Girone A

Tunisia-Portogallo – Girone A

Spagna-Turchia – Girone B

Italia-Francia – Girone A – Ore 20 – PalaMazzola, Taranto

Sabato 29 agosto

Semifinali maschili

Domenica 30 agosto

Finale per il 1° e 2° posto

Finale per il 3° e 4° posto

Taranto 2026 anche su Sportface TV

Gli highlights di Italia-Portogallo sono disponibili su Sportface TV. Durante i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, la piattaforma OTT dedicata allo sport proporrà inoltre una selezione di eventi e gare da seguire in diretta o in differita.