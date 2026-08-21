Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Italia-Bosnia 3-0: highlights su Sportface TV

Esordio vincente per le azzurre di Carlo Parisi, che superano la Bosnia Erzegovina in tre set con i parziali di 25-23, 25-20 e 25-17. Gli highlights dell’incontro sono rivedibili su Sportface TV.

Comincia con una vittoria il cammino dell’Italia femminile ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Le azzurre allenate da Carlo Parisi hanno battuto la Bosnia Erzegovina per 3-0, imponendosi con i parziali di 25-23, 25-20 e 25-17. Gli highlights di Italia-Bosnia sono rivedibili su Sportface TV.

La selezione italiana ha così inaugurato nel migliore dei modi il torneo nel quale è chiamata a difendere il titolo conquistato nel 2022 in Algeria. La ventesima edizione dei Giochi, ospitata tra Taranto e Lecce, si svolge parallelamente alla rassegna continentale al via venerdì 21 agosto tra Svezia, Turchia, Repubblica Ceca e Azerbaigian.

Italia-Bosnia 3-0: la cronaca della partita

Al PalaVentura di Lecce è la Bosnia Erzegovina a partire meglio, portandosi prima sull’8-4. L’Italia recupera fino al 9-9 e completa il sorpasso sull’11-9, ma il primo set rimane in equilibrio. Le due squadre si ritrovano in parità sul 12-12, sul 17-17 e ancora sul 20-20. Nel finale sono le azzurre a trovare l’allungo decisivo, chiudendo il parziale sul 25-23.

Anche la seconda frazione si apre con la Bosnia avanti 3-0 e successivamente 5-1. La formazione di Parisi riduce il distacco e raggiunge il 9-9, prima di subire un nuovo allungo delle avversarie sul 14-10. L’Italia ricuce ancora una volta fino al 17-17, passa a condurre sul 20-19 e prende definitivamente il comando del set, vinto 25-20.

Il terzo parziale segue un andamento differente. Questa volta sono le azzurre a partire forte con il 4-1 iniziale, ampliando il vantaggio sul 9-4 e poi sul 12-5. La Bosnia tenta di riavvicinarsi, ma l’Italia conserva il controllo passando dal 18-12 al 20-15 e quindi al 22-16. Il definitivo 25-17 consegna alla squadra di Parisi il successo per 3-0.

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Italia-Bosnia: tabellino e statistiche

Italia-Bosnia Erzegovina 3-0 (25-23, 25-20, 25-17)

ITALIA: Eze, Bolzonetti 5, Akrari 7, Obossa 4, Tanase 5, Manfredini 11, Moro (L). Battista 11, Marchesini, Scola 4, Nardo 7. N.e.: Gardini. All. Parisi.

BOSNIA ERZEGOVINA: Zekic 11, Starhonic 3, Stevanovic 2, Isanovic 7, Klopic 6, Fundup 10, Alajbegovic (L). Music, Damjanovic, Vukoje, Terzic 3. N.e.: Katalina. All. Kuzmanovic.

Durata: 28’, 31’, 28’.

Italia: 4 a, 8 bs, 10 mv, 18 et.

Bosnia Erzegovina: 3 a, 9 bs, 8 mv, 21 et.

Il prossimo impegno dell’Italia a Taranto 2026

Inserita nella Pool A con Serbia, Egitto e Bosnia Erzegovina, l’Italia tornerà in campo lunedì 24 agosto alle ore 17 al PalaMazzola di Taranto per affrontare l’Egitto. Il terzo e ultimo incontro della fase a gironi sarà contro la Serbia, mercoledì 26 agosto alle ore 20, ancora al PalaMazzola.

I gironi del torneo femminile

Girone A: Italia, Serbia, Egitto, Bosnia Erzegovina.

Girone B: Turchia, Grecia, Algeria, Kosovo, Macedonia del Nord.

Taranto 2026: il calendario della pallavolo femminile

Giovedì 20 agosto

Macedonia del Nord-Turchia – Girone B

Kosovo-Grecia – Girone B

Italia-Bosnia Erzegovina – Girone A – 3-0 (25-23, 25-20, 25-17)

Venerdì 21 agosto

Algeria-Kosovo – Girone B

Serbia-Egitto – Girone A

Sabato 22 agosto

Grecia-Algeria – Girone B

Domenica 23 agosto

Serbia-Bosnia Erzegovina – Girone A

Lunedì 24 agosto

Kosovo-Macedonia del Nord – Girone B

Algeria-Turchia – Girone B

Egitto-Italia – Girone A – Ore 17 – PalaMazzola, Taranto

Martedì 25 agosto

Nessuna gara

Mercoledì 26 agosto

Turchia-Kosovo – Girone B

Grecia-Macedonia del Nord – Girone B

Italia-Serbia – Girone A – Ore 20 – PalaMazzola, Taranto

Giovedì 27 agosto

Bosnia Erzegovina-Egitto – Girone A

Macedonia del Nord-Algeria – Girone B

Turchia-Grecia – Girone B

Sabato 29 agosto

Semifinali femminili

Domenica 30 agosto

Finale per il 1° e 2° posto

Finale per il 3° e 4° posto

Taranto 2026 anche su Sportface TV

Gli highlights di Italia-Bosnia Erzegovina sono disponibili su Sportface TV. Durante i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, la piattaforma OTT dedicata allo sport proporrà inoltre una selezione di eventi e gare da seguire in diretta o in differita.