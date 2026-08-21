Calciomercato, valzer di punte: accelera il Napoli, Pinamonti conteso

Il mercato estivo entra nelle battute finali in vista del gong fissato alle 20:00 del 1o settembre in Italia, mentre Inghilterra e Spagna chiuderanno a mezzanotte.

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L’Inter assicura alla propria mediana le prestazioni di Curtis Jones dal Liverpool per 30 milioni di euro, oltre a cinque di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Il centrocampista inglese sosterrà le visite mediche oggi per firmare un accordo di cinque anni fino a giugno 2031, percependo tre milioni e mezzo a stagione. I nerazzurri intanto blindano Carlos Augusto e Leonardo Bovio, trattengono Aleksandar Stankovic e preparano le uscite di Massolin e Asllani verso Monza.

Sul fronte bianconero, la Juventus lavora alla risoluzione del contratto di Arthur Melo e valuta le alternative in mezzo al campo, dove l’Al-Ittihad rilancia per la cessione di Franck Kessié. In porta prende quota l’ipotesi di uno scambio con la Lazio tra Michele Di Gregorio e Christos Mandas, considerando che Mattia Perin è cercato dal Palermo. Il Milan, nel frattempo, valuta il ritorno in Francia di Warren Bondo, attualmente conteso dal Lille.

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Ma gli ultimi colpo potrebbero arrivare in attacco. Il Napoli lavora all’uscita di Lorenzo Lucca, sondato dai turchi del Trabzonspor, per tentare l’assalto a Gabriel Jesus in uscita dall’Arsenal. L’attaccante italiano resta però anche nel mirino della Lazio, che, dopo aver visto sfumare Bamba Dieng passato alla Stella Rossa, valuta i profili di Andrea Pinamonti e Santiago Gimenez.

Il Torino insiste con il Cagliari per avere Sebastiano Esposito ed è pronto a inserire sul piatto contropartite tecniche come Emirhan Ilkhan o Ivan Ilic. In casa Juventus rimane il nodo legato a Jonathan David, il quale rifiuta ogni destinazione nonostante non rientri nei piani societari, mentre un asse con l’Atletico Madrid potrebbe favorire lo scambio tra Nico Gonzalez e Alexander Sorloth. La Fiorentina guarda al Chelsea per Emmanuel Emegha o Liam Delap.

Il Frosinone punta Tomas Bobcek, attaccante slovacco reduce da 20 reti nell’ultimo campionato polacco. Il Monza guarda in casa Milan per Filippo Terracciano e in casa Napoli per Michael Folorunsho.

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