Taranto 2026, Cinti-Campari e Rossi in finale: rivivi le emozioni su Sportface TV

Doppio pass diretto per l’Italia nelle finali A del K2 500 e del K1 1000 maschile, mentre Giorgia Lacalamita dovrà affrontare la semifinale del K1 500. Le immagini delle batterie azzurre sono disponibili su Sportface TV.

Due qualificazioni dirette alle finali A e un passaggio in semifinale per la canoa velocità italiana ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Giacomo Cinti e Alessio Campari hanno centrato l’atto conclusivo del K2 500 maschile, traguardo raggiunto anche da Giacomo Rossi nel K1 1000. Giorgia Lacalamita proseguirà invece il proprio percorso passando dalla semifinale del K1 500 femminile. Le emozioni delle batterie azzurre possono essere rivissute su Sportface TV.

In attesa della Cerimonia di Apertura, in programma nella serata di venerdì 21 agosto allo Stadio Erasmo Iacovone, la canoa velocità ha fatto il proprio esordio nel calendario della ventesima edizione della manifestazione. Le batterie si sono disputate sullo specchio d’acqua compreso tra il Parco Cimino e la base dell’Aeronautica SVAM.

Taranto 2026, Cinti e Campari direttamente in finale nel K2 500

Giacomo Cinti e Alessio Campari hanno concluso la seconda batteria del K2 500 maschile con il tempo di 1’34”94. Il crono, terzo nella graduatoria complessiva, ha permesso all’equipaggio italiano di qualificarsi direttamente per la finale A, evitando il passaggio dalla semifinale.

Gli azzurri hanno chiuso la propria batteria alle spalle del Portogallo, primo in 1’34”25, assicurandosi così un posto nella gara che assegnerà le medaglie.

Giacomo Rossi domina la batteria del K1 1000

Qualificazione diretta anche per Giacomo Rossi, vincitore della seconda batteria del K1 1000 maschile. L’azzurro ha fermato il cronometro sul tempo di 3’54”31, precedendo nettamente il turco Rahmi Kaan Karahan, secondo in 3’59”13, e il serbo Veljko Vjestica, terzo in 4’04”51.

Il successo nella propria prova consente a Rossi di raggiungere direttamente la finale A e completa la doppia qualificazione della canoa velocità maschile italiana.

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Giorgia Lacalamita passa dalla semifinale nel K1 500

Dovrà invece affrontare la semifinale Giorgia Lacalamita. La ventenne barese si è classificata quarta nella batteria inaugurale del K1 500 femminile, chiudendo in 2’00”57.

La prova è stata vinta dalla cipriota Savvi Hadjicharalambous in 1’57”21, davanti alla serba Dunja Stanojev, seconda in 1’58”86, e alla slovena Ana Steblaj, terza in 1’59”54.

Taranto 2026 anche su Sportface TV

Le immagini delle batterie di canoa velocità disputate venerdì 21 agosto sono disponibili su Sportface TV. La piattaforma OTT dedicata allo sport proporrà durante i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 una selezione di eventi e gare da seguire in diretta o in differita.